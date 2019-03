Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare de centru-dreapta din Olanda, condusa de premierul Mark Rutte, ar putea pierde majoritatea in Senat dupa alegerile regionale de miercuri, in timp ce formațiunea populista și eurosceptica Forumul pentru Democrație (FVD) este in ascensiune, potrivit rezultatelor parțiale.Citește…

- Coalitia guvernamentala a premierului olandez Mark Rutte si-a pierdut miercuri majoritatea in Camera superioara a Parlamentului, in urma unor alegeri provinciale in care populistii eurosceptici au inregistrat o ascensiune, la doua zile dupa un atac potential „terorist“ la Utrecht, relateaza AFP.

- Coalitia lui Rutte trebuie sa se indrepte spre alte formatiuni politice pentru a primi sprijin si majoritate pentru a-si impune legile. La randul sau, Forumul pentru Democratie (FvD) cauta alte partide pentru a-si asigura promovarea legilor, dupa ce formatiunea populista, de dreapta, a lui…

- Coaliția de guvernare din Olanda va pierde majoritatea din Senat dupa ce un partid populist a avut rezultate remarcabile la alegerile locale, informeaza BBC. Sondajele de opinie arata ca partidul anti-imigrație Forumul pentru Democrație va deveni al doilea partid din Senat. Sondajul…

- Coalitia guvernamentala a premierului Mark Rutte a pierdut miercuri majoritatea in Camera Superioara a Parlamentului dupa alegerile provinciale care au inregistrat o crestere puternica a populistilor eurosceptici, potrivit rezultatelor sondajului realizat la iesirea de la sectiile de votare, date publicitatii…

- Alegatorii olandezi voteaza miercuri in alegeri la nivel de provincii, un scrutin cu aparenta de referendum fata de politica premierului centrist Mark Rutte, si al carui sfarsit de campanie a fost marcat de un incident armat la Utrecht, soldat cu trei morti, noteaza AFP. Incidentul, posibil…

- Un incident armat a alertat autoritatile olandeze, care s-au mobilizat si au intervenit in ajutorul victimelor, dar si pentru a da de urma autorului. Din primele informatii difuzate de presa internationala, un barbat ar fi deschis focul intr-un tramvai, in Utrecht. Ulterior, s-a aflat, de aceasta data…

- UPDATE – Mai multe persoane au fost ranite luni intr-un incident armat care a avut loc intr-un tramvai in centrul orasului olandez Utrecht si care ar putea fi de natura terorista, a anuntat politia locala, relateaza Reuters si AFP. Purtatorul de cuvant al politiei, Joost Lanshage, a declarat ca fortele…