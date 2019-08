Oil Terminal a încheiat primul semestru cu un profit net de 4,61 milioane lei "Profitul net este in suma de 4,611 milioane lei (dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 1,085 milioane lei) cu 5,859 milioane lei peste prevederile bugetate (profit net realizat 4,611 milioane lei fata de pierdere neta planificata de 1,248 milioane lei). Mentionam, ca impozitul pe profitul realizat este mai mare cu 1,876 milioane lei comparativ cu nivelul estimat pentru sem. I 2019 ca urmare a faptului ca veniturile din provizioanele inregistrate (care reprezinta venituri neimpozabile) au fost cu 51,3% mai mici fata de nivelul bugetat (bugetat 4,687 milioane lei, realizat 2,284 milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

