- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, joi seara, la Antena 3, ca a renuntat la functia de lider al grupului ALDE din Senat, deoarece nu dorește sa formeze nicio alianța cu partidul lui Victor Ponta. Zamfir afirma ca Pro Romania este "instrumentul statutului paralel"."Nu mai sunt lider in…

- Cu o revenire spectaculoasa pe micile ecrane dupa 15 ani, in noul serial produs de Ruxandra Ion, Sacrificiul, Oana Zavoranu s-a pregatit temeinic pentru rolul primit in noua producție a Antenei 1.

- Povestile exceptionale de viata ale celor trei familii prezentate in cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, Sacrificiul si care fi difuzat incepand din aceasta toamna, vor fi condimentate de catre cuplul Oana Zavoranu - Conrad Mericoffer.

- In ultimii ani, viața Oanei Zavoranu s-a schimbat total. A stat departe de scandalurile mediatice, s-a casatorit și s-a implicat in diverse proiecte de suflet. Mai nou, bruneta va reveni din aceasta toamna, in serialul „Sacrificiul”, la Antena 1. Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj…

- Oana Zavoranu le-a transmis un mesaj persoanelor publice din Romania, care nu au distribuit petiția in mediul online, pentru a ajuta cainii fara stapan. Bruneta s-a ocupat personal de acest demers și a transmis un mesaj vedetelor care nu au susținut-o in semnarea petiției. „Ce n-am ințeles eu, da’ deloc,…

- Oana Zavoranu va reveni pe micile ecrane din toamna, in serialul „Sacrificiul”, difuzat la Antena 1. Incantata de noul proiect, vedeta a vorbit despre scenele fierbinți din serial și despre reacția soțului ei cu privire la acestea. „Am avut discutii pregatitoare despre faptul ca mai mult ca sigur lucrurile…

- Deși nu a urmat vreun curs de actorie, Oana Zavoranu a facut o impresie buna in telenovele „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, insa a avut de suferit de pe urma stilului ei certareț, reușind sa-i scoata din sarite pe mulți dintre cei cu care intra in contact. Așa se explica de ce, in ultimii ani, nici…