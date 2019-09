Stiri pe aceeasi tema

- Ascultarea unor cantece care au un ritm mai mare de 120 de batai pe minut, precum "Born to Run" al lui Bruce Springsteen si "American Idiot" al formatiei Green Day ii face pe oameni sa conduca imprudent, potrivit unui studiu citat de Smart Radio, transmite mediafax.

- Ascultarea unor cantece care au un ritm mai mare de 120 de batai pe minut, precum "Born to Run" al lui Bruce Springsteen și "American Idiot" al formației Green Day ii face pe oameni sa conduca imprudent, potrivit unui studiu citat de Smart Radio.

- "In primul rand, ar trebui sa vorbeasca despre Kabul. Este un lucru foarte grav, care s-a petrecut acolo, o ambasada atacata. Au fost oamenii de la securitate... Cand barfiți SIE, sa știți ca ii barfiți și pe oamenii aceștia, care au murit aparand ambasada. Deci oamenii aceștia de la securitate,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat pentru televiziuni ca in cazul Caracal au inceput sa apara declarații sub protecția anonimatului și ca procurorii se apropie de „miezul rețelei”. „Sunt convins ca din declaratiile care s-au dat, deja au inceput sa vorbeasca oameni sub protectia anonimatului,…

- Senatorul PSD Paul Stanescu, fost presedinte al CJ Olt, a declarat, luni, ca se cunoaste existenta unor clanuri interlope in Olt, fiind oameni politici care pot fi acuzati in mod direct de legaturi cu asemenea grupari. „Clasa politica a dus la distrugerea, nu spun a MAI, dar cel putin a Politiei Romane.…

- Cât ai rezistat ultima oara sa pastrezi un secret? Probabil, nu prea mult timp iar de aici apare urmatoarea întrebare: de ce ne este greu sa pastram un secret? Ei bine, știința ofera în sfârșit un raspuns.

- Oamenii de știința incearca, in mod constant, sa gaseasca un leac impotriva cancerului și se pare ca l-au gasit. Este vorba de o planta care se gasește și in Romania și care, potrivit unui studiu publicat in "Life Science", poate distruge pana la 98% din celulele canceroase, in doar 16 de ore.Planta…

- Transplantul de memorie era considerat pâna acum un subiect demn de filmele SF, însa cercetatorii susțin ca au reușit sa efectueze primul transfer de memorie între melci. Cum au facut acest lucru?