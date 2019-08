Stiri pe aceeasi tema

- Este a treia oara cand indragita actrita din "Grease" lupta impotriva cancerului de san. Acum ea a confirmat ca boala a ajuns in stadiul 4 de metastaza si ca celulele canceroase s-au raspandit si in alte parti ale corpului. Dupa aceste declaratii triste, actorul Hugh Jackman a dorit sa-i aduca un…

- Olivia Newton-John a vorbit despre lupta sa cu cancerul. Aceasta a facut mai multe dezvaluiri in cadrul unei emisiuni televizate. Vedeta in varsta de 70 de ani a vorbit deschis despre lupta sa zilnica cu cancerul la san. Actrița se afla in stadiul patru al acestei boli cumplite. „Cand ți se pune un…

- Celebra actrița Olivia Newton-John, a vorbit despre lupta sa cu boala de care sufera. Olivia Newton-John, in varsta de 70 de ani, a facut marturisiri in cadrul unei emisiuni de televiziune. La show-ul "60 minutes Australia", vedeta a vorbit despre lupta sa de zi cu zi cu cancerul la san. Actrița se…

- Cantareata rap americana Cardi B a fost inculpata vineri in urma unei noi serii de capete de acuzare formulate impotriva ei, ce vizeaza o agresiune petrecuta intr-un club de striptease din New York, care au fost adaugate in dosarul

- Vedeta pop Ariana Grande a dezvaluit ca motivul pentru care a fost nevoita sa amane doua concerte in Florida a fost o alergie la rosii, informeaza Press Association. Starul urma sa cante in statul sau natal in aceasta saptamana, avand programate concerte in orasele Orlando si Tampa. Dupa…

- Lumea filmului este din nou in doliu! Actorul Isaac Kappy a murit la varsta de 42 de ani. Starul din "Thor" și "Terminator: Salvation” s-a aruncat de pe un pod, dupa care a fost calcat de un camion, Cu doar o...