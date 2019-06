Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, au transmis o scrisoare presedintelui si vicepresedintilor Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), grupurilor politice ale Consiliului Europei si liderilor delegatiilor nationale ale statelor…

- Dupa ce Federația Rusa a revenit in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), șapte țari - membre ale Consiliului Europei, au parasit sesiunea APCE in semn de protest. Este vorba despre Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia și Slovacia, scrie inforesist.org .

- Delegația ucraineana a parasit sala de ședințe a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), dupa ce participanții la reuniune au respins amendamentele Kievului și au confirmat repunerea deplina in drepturi a delagației ruse in aceasta organizație. Demersul ucrainenilor a fost susținut de delegațiile…

- Delegatiile a sapte state au parasit sesiunea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) in semn de protest dupa confirmarea statutului delegatiei Federatiei Ruse in cadrul Adunarii. Este vorba despre Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia si Slovacia.

- Ucraina si-a suspendat marti participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), decizia venind in urma votului favorabil pentru reintoarcerea delegatiei ruse in cadrul acestui for la cinci ani de la anexarea Crimeei. Un deputat roman si noul ministru de Interne de la Chisinau…

- Ucraina a decis marți sa-si suspende participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), dupa ce, in aceeași zi, Rusia si-a reluat participarea la reuniunile Adunarii, dupa aproape cinci ani de absenta ca urmare a conflictului din Ucraina, informeaza AFP. In dimineata zilei…

- Deputatii din Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, si cei din Partidul Socialistilor, condus de Zinaida Greceanii, se convoaca duminica, 9 iunie, ora 9.00, intr-o noua sedinta a Parlamentului, pentru a continua adoptarea pachetului de legi inceput in sedinta de sambata, desi Curtea Constitutionala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel l-au asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca 'Rusia isi are locul (in Consiliul Europei) si au subliniat importanta gasirii unei solutii rapide care sa permita mentinerea acesteia (in cadrul institutiei), cu toate drepturile…