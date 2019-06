O tânără susține că a scăpat de acnee cu un produs care costă doar 20 lei Lucy Heyes, de 19 ani, din Liverpool, susține ca a reușit sa scape de o forma foarte grava de acnee, cu un produs care costa doar 20 lei. Tanara a incercat nenumarate tratamente scumpe de-a lungul anilor, fara rezultate, și acum vrea sa le spuna tuturor femeilor despre descoperirea ei. Lucy a inceput sa se confrunte cu o forma severa de acnee la 17 ani, dupa ce a apelat la un implant contraceptiv. Tanara, studenta la o școala de machiaj, a fost șocata sa vada cum, la doar o luna de la implantarea tijei cu scop contraceptiv, pielea ei se umple de coșuri. Dupa numeroase vizite la medici dermatologi,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca a postat un mesaj destul de dur pe conturile de socializare dupa ce o informație falsa despre ea a aparut in mediul online. Andreea Esca este foarte deranjata de situație avand in vedere ca ii este folosita imaginea pentru a induce lumea in eroare. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a explicat…

- ”Pe Internet am avut cea mai puternica campanie online.” a spus Rareș Bogdan, la DCNews. Dar ceva a scapat tuturor analizelor, ”o chestiune esențiala”: ”Un cont de Facebook care a scapat de radar. Facebook-ul a fost foarte important in aceasta campanie și mobilizarea pe Facebook. A fost foarte important…

- Nu mai este nicio surpriza sa vezi ca pe Facebook sau Instagram oamenii apar in fotografii alaturi de bani. Specialiștii avertizeaza ca acest obicei te-ar putea costa extrem de scump! Motivul pentru care nu e bine sa publici astfel de poze pe Facebook?

- Facebook si Instagram au picat duminica in mai multe tari, site-urile celor doua retele de socializare afisand mesajul: "nu poate fi accesat", informeaza Daily Mail. Au existat relatari potrivit carora si serviciul de mesagerie Whatsapp, detinut de Facebook, a picat. Downdetector.co.uk a raportat peste…

- Facebook si Instagram au picat duminica in mai multe tari, site urile celor doua retele de socializare afisand mesajul: nu poate fi accesat, informeaza Daily Mail citat de Agerpres.roAu existat relatari potrivit carora si serviciul de mesagerie Whatsapp, detinut de Facebook, a picat.Downdetector.co.uk…

- Mama celor doi copii batuti de tata a scris, pe Facebook, mesaje controversate, ea fiind in Anglia. „Secretul vietii este sa asculti mai multpa muzica si mai putine barfe", este unul dintre mesaje, iar altul, „In viata, nu este nevoie sa dai explicatii. Prietenii nu au nevoie de ele, dusmanii nu le…

- Mama copiilor din Galați, batuți cu bestialitate de tatal care a filmat intreaga scena a postat, pe Facebook, un mesaj controversat despre „secretul vieții”: „sa asculți mai multa muzica și mai puține barfe”, potrivit Mediafax.Mama celor doi copii batuți de tata a scris, pe Facebook, mesaje…

- Ovidiu Popa, barbatul din județul Galați care s-a filmat in timp ce iși batea fara mila cei doi copii, și-a primit pedeapsa. Tatal violent a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul de 41 de ani din comuna Nicorești din Galați este acuzat de amenintare, violenta in familie si rele tratamente…