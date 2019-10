Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi. Soferul in varsta de 32 de ani a suferit politraumatism, ruptura de splina, contuzie glezna dreapta si laceratie de ficat. Acesta urmeaza sa fie supus unor interventii chirurgicale pentru a i se opri hemoragia.…

- Preotul Theodor Sava, care a slujit in biserica din Cetatea Veche (Bolic), tata a cinci copii, a decis sa-și incheie socotelile cu viața. Vecinii l-au gasit spanzurat, duminica, 29 septembrie, insa abia acum s-a aflat totul. Theodor Sava, din localitatea Huedin, Cluj- Napoca, avea cinci copii si urma…

- Barbatul din Olanda, care a violat și ucis o fetița de 11 ani din Dambovița apoi s-a sinucis, ar fi vizitat inclusiv județul Vrancea, potrivit Antena3.ro. Sursa citata scrie ca, in prezent, are loc „o ampla verificare a cazurilor din aceste zone in care au fost abuzați copii“. „Suceava, Iași, Bacau,…

- Mama lui Cosmin Brais, tanarul de 27 de ani care s-a sinucis intr-o padure de langa Iasi, este sfasiata de durere in urma vestii ca fiul ei nu mai este. Femeia era foarte mandra de el si il stia bine.

- Doi baieti, in varsta de 13 si 14 ani, au fost adusi cu elicopterul, in stare grava, la Iasi, din Barlad, dupa ce un copac a cazut peste ei. Arborele era curatat in acel moment de catre muncitorii unei firme de specialitate, care nu ar fi marcat insa zona in niciun fel. Cei doi copii se indreptau catre…

- Cu doar trei saptamani inainte de inceperea anului scolar, doua scoli din judetul Iasi se afla in imposibilitata de a-si primi elevii in clase. 120 de copii risca sa faca 10 de kilometri zilnic, pana la cea mai apropiata scoala, pentru ca spatiul in care trebuiau sa invete nu este inca terminat.

- Trupa Metallica, prin fundația sa All Within My Hands, a donat 250.000 de euro, pentru construirea primului spital oncologic pentru copii, proiect al Oanei Gheorghiu și Carmen Uscatu de la „Daruiește viața”. Gestul a fost facut public pe Facebook de „Daruiește viața”. Articolul Trupa Metallica, donație…

- Un gospodar din Capitala a decis sa se imparte cu roda pe care a strins-o si a facut-o intr-un mod ingenios. Pe o pagina de socializare a aparut o poza cu un lighean plin cu piersici, iar alaturi scrie "Gratis pentru copii cuminti". Gestul a stirnit multa admiratie.