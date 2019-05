Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a facut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Liverpool cu scorul de 3-0 (1-0), miercuri seara, pe teren propriu, in in prima mansa a semifinalelor. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Daniela Juncu)

- Petruta Iugulescu a fost delegata de UEFA sa oficieze finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, dintre Olimpique Lyon si FC Barcelona, care se va disputa pe 18 mai, in Ungaria, la Budapesta, informeaza frf.ro.Iugulescu va face parte dintr-o brigada condusa de Anastasia Pustovoitova din Rusia,…

- Romanca Petruța Iugulescu va face parte din brigada care va conduce finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, care le va pune fața in fața pe 18 mai pe Olympique Lyon și pe Barcelona, la Budapesta. Potrivit site-ului oficial al FRF, Petruța Iugulescu va fi asistent in brigada condusa de rusoaica Anastasia…

- Echipa FC Barcelona s-a calificat, pentru prima oara in istoria sa, in finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, invingand cu scorul de 1-0 formatia germana Bayern Munchen, duminica, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Gruparea catalana s-a impus in partida de pe arena Mini…

- Echipa FC Barcelona s-a calificat, pentru prima oara in istoria sa, in finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, invingand cu scorul de 1-0 formatia germana Bayern Munchen, duminica, in mansa secunda a semifinalelor competitiei potrivit Agerpres. Gruparea catalana s-a impus in partida de…

- In finala, Ovidiu Ionescu si Alvaro Robles au jucat pentru aur cu chinezii Long Ma/Chuqin Wang, dar au pierdut cu 4-1 (3-11, 11-8, 7-11, 3-11, 5-11). Romania a participat cu noua sportivi in probele de simplu feminin si masculin, dublu feminin si masculin si dublu mixt la Campionatul Mondial de tenis…

- Clubul Liverpool FC a decis sa subventioneze biletele suporterilor sai pentru meciul din deplasare cu FC Barcelona, din semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, a anuntat gruparea din Premier League, citata de Reuters. Manchester United a ridicat preturile tichetelor pentru sfertul de…

- * SCM Ramnicu Valcea ramane favorita la castigarea titlului national, desi a fost invinsa de CSM Bucuresti, cu scorul de 30-29 (12-12), miercuri seara, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, intr-un meci restant din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. * Liverpool…