O mașină a ars precum o torță în cartierul Zorilor. Video Un incendiu puternic s-a declanșat în noaptea de miercuri spre joi la o mașina parcata pe strada Observatorului din cartierul Zorilor. Conform primelor informații, incendiul se pare ca s-a produs în urma unui scurt circuit care a avut loc la mașina. În ciuda faptului ca în zona erau parcate mai multe mașini, pompierii au reușit sa izoleze autovehiculul în flacari și au evitat propagarea focului la alte mașini. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

