O fetița de opt ani este cautata de pompierii din județul Neamț, dupa ce vineri seara a intrat sa se scalde in raul Moldova. O alta copila, in varsta de noua ani, a fost la un pas de a se ineca in același rau, insa a fost salvata de pescarii aflați in zona. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț au fost alertați sa intervina vineri seara pentru a salva un copil cazut in raul Moldova, scrie ziarpiatraneamt.ro. La fața locului intervin zece pompieri cu doua autospeciale, o barca și o ambulanța SMURD. Aceștia cauta o fetița de opt ani care s-a scaldat in raul Moldova…