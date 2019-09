O femeie a murit și doi copii au fost răniți după un accident provocat de un șofer beat Un grav accident de circulație s-a petrecut, azi noapte, in jurul orei 23.25, pe DN 7. Un barbat de 44 de ani din Arad, care venea dinspre Deva, pe raza localitații Odvoș, intr-o curba periculoasa la stanga, a pierdut controlul mașinii deoarece conducea cu viteza, deși ploua. A zburat de pe șosea, a trecut prin […] Articolul O femeie a murit și doi copii au fost raniți dupa un accident provocat de un șofer beat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

