Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a declarat ca proiectul de rectificare bugetara publicat recent de Ministerul Finanțelor Publice confirma faptul ca PSD „fura” cu nerușinare invațamantul romanesc. „Se confirma, PSD cu nerusinare invațamantul romanesc, fura de la elevii din Romania.…

- La vanzarea sau inchirierea unui apartament, proprietarii vor constata ca pe langa alte documente necesare au nevoie si de un certificat energetic. Acesta este un document eliberat de auditorul energetic, in care se gasesc informatii cu privire la performanta energetica a unei locuinte. In situatiile…

- ANAF vinde mașini pe banda rulanta de la datornici și de la infractori, iar unele dintre ele ajung la prețuri de nimic. Este cazul unui BMW X6, cumparat de un roman la suma mult sub prețul pieței. O masina BMW X6 din 2009 a fost vanduta cu 30 de mii de lei, potrivit datelor trimise de ANAF la solicitarea…

- Mai multe imobile aflate in proprietatea CE Oltenia, printre care Cantina restaurant de la Sacelu, doua camine de nefamiliști, trei cantine, un bloc și Casa de oaspeți de la Turceni, vor fi vandute de companie din cauza ca nu sunt utile in activitatea de producție și genereaza pierderi. Decizia va fi…

- Ansamblul folcloric „Cheile Oltetului” din localitatea Polovragi ,ansamblul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și al Caminului cultural din Polovragi (fluierași, dansuri,soliști vocali) este invitat sa participe la Festivalul Marțian Negrea la Valea Viilor,…

- Administratul special al Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu apa Motru este una din cele sapte persoane care sunt, in aceasta perioada, sondate pentru desemnarea candidatului la primarie in 2020. Potrivit unor informații aparute in presa locala, Eugen Corcoața ar fi fost inclus in sondaj alaturi…

- In contextul evolutiei pestei porcine africane (P.P.A.) in judete limitrofe (Valcea, Dolj), conducerea D.S.V.S.A. Gorj informeaza populatia ca, la momentul actual, pe raza judetului nu exista nici un focar specific acestei boli. Recomandarea D.S.V.S.A. Gorj este ca populatia sa constientizeze ca in…

- La data de 13 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Orașului Novaci au identificat un tanar, de 23 de ani, din orasul Piatra Olt, județul Olt, care, in cursul lunilor februarie și aprilie, ar fi patruns fara drept, pe un teren situat in comuna Polovragi, aparținand unui localnic, de unde ar fi sustras…