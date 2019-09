Stiri pe aceeasi tema

- O forma incurabila de leucemie poate fi acum tratata, au descoperit medicii englezi in urma unui tratament revoluționar la care au fost supuși pacienții unui spital. Boala a disparut din organismul acestora, in cazul unora dintre pacienți, iar alții au ramas cu o forma mult mai ușoara. Tratamentul presupune…

- "Toate animalele afectate mergeau anormal sau aveau probleme de coordonare a picioarelor din spate", a declarat Agentia pentru Fauna Salbatica din Florida.Camerele de supraveghere au inregistrat imagini cu feline afectate in diferite faze ale bolii, a carei cauza nu este inca cunoscuta.…

- Oamenii de știința au dezvoltat un test de sange pentru a identifica stadiile incipiente ale bolii Alzheimer in ceea ce s-ar putea dovedi un progres major in tratamentul afecțiunii, potrivit cotidianului The Independent.

- Arheologii au descoperit un schelet uman în Norvegia care dateaza de acum 800 de ani. Însa, ceea ce este și mai surprinzator este ca mostrele de ADN extrase din schelet conțin bacteria almonella Paratyphi C, care provoaca febra tifoida.

- Dupa mai mult de trei decenii de munca si investitii de aproape 1 miliard de dolari, GlaxoSmithKline si partenerii sai sunt pregatiti sa lanseze un vaccin pentru malarie, boala care se contacteaza de la tantari si omoara aproape jumatate de milion de persoane in fiecare an, potrivit Bloomberg, preluat…

- In ultima luna 14 membri ai tribului Batek, ultima comunitate bastinasa nomada din Malaysia, au murit si alte cateva zeci au ajuns la spital, dupa ce au manifestat simptome de febra si dificultati de respiratie.

