- Incepand de azi, masinile parcate neregulamentar in Bucuresti sunt ridicate de municipalitate.Pana la pranz fusesera ridicate 7 autoturisme care blocau intrarea in spitale sau care impiedicau circulatia transportului in comun.

- Un tata și-a lasat fiica de 10 ani incuiata in mașina, luni dupa amiaza, in plina canicula. Temperaturile au trecut de 36 de grade la umbra, iar intr-o mașina incinsa, acestea puteau ajunge chiar și la 60 de grade. Micuța in pericol de moarte a fost observata de un vatman al unui tramvai care nu mai…

- Traficul rutier a fost blocat in aceasta dimineata pe sensul spre litoral al A2, din cauza unui autoturism care a luat foc, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Soferul masinii a decedat. ”Pe sensul catre litoralal autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul…

- Mesut Ozil a fost victima unui atac al unei bande de infractori care au vrut sa-i fure masina în nordul Londrei. Vedeta lui Arsenal a fost încoltita de tâlhari sub amenintarea cutitului în timp ce se afla la volanul masinii sale. Germanul a avut însa noroc cu coechipierul…

- O tragedie a indoliat satul Biușa din județul Salaj. Un barbat in varsta de 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut intr-o fantana. Un echipaj de pompieri și o ambulanța au intervenit imediat la fața locului. Apa din fantana care avea diametrul de 1,2 metri a fost evacuata pe o adancime…

- București, 10 iulie 2019 – Odata cu lansarea sa in București, aplicația digitala de e-hailing Yango introduce o serie de funcționalitați noi, unice pe piața de profil din Romania. Potrivit reprezentanților companiei, principalul avantaj competitiv al Yango este expertiza tehnologica. Pe langa opțiunile…

- Ovidiu Ioncu "Kempes" a ajuns la spital dupa ce i s-au dislocat umarul și cotul, a avut nasul spart si o mulțime de rani la fața. Chiar și casca i s-a spart, la impact. Dupa investigații, medicii i-au pus oasele la loc, l-au pansat și, dupa doua zile de spitalizare, i-au permis sa plece acasa.…

- Incepe cea mai grea perioada pentru bucurestenii din sudul Capitalei! Principala artera de circulatie din cartierul Drumul Taberei se suspenda pana la intai septembrie, pentru constructia pasajului Ciurel si pentru reconstructia podului Grant! Fara tramvaiul 41, oamenii se tem ca vor petrece chiar si…