Numarul zborurilor intarziate la Tarom e in crestere. Compania plateste anual despagubiri de jumatate de milion de euro Numarul curselor intarziate ale Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Tarom a crescut cu o treime in 2018 fata de anul anterior.



Astfel, Tarom a inregistrat anul trecut 3.682 de zboruri intarziate, cu 922 de zboruri mai multe decat in 2017, respectiv cu 33,4%. Compania sustine ca in majoritatea cazurilor este vorba de motive neimputabile transportatorului, precum conditiile meteorologice nefavorabile, restrictii de trafic aerian, defectiuni tehnice etc, noteaza Profit.ro.



In primele 5 luni ale anului curent, Tarom a inregistrat 1.233 zboruri intarziate, dintre care 326… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

