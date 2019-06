Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 18 iunie 2019 s-a desfașurat o noua ședința a Consiliului Local Sector 5.Ordinea de zi a acesteia a adus in atenție proiecte propuse de Primarul Daniel Florea și deosebit de importante pentru sistemul educațional al Sectorului 5, precum acordarea burselor școlare, cu stabilirea cuantumului…

- Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) s-a reunit marți, 4 iunie a.c., la sediul CCIR Business Center, intr-o ședința operativa. Printre temele de pe agenda de lucru s-a regasit dezvoltarea proiectelor de optimizare a sistemului de formare profesionala inițiala in…

- Targul Pro Tehnica: Daniel Decebal, specialist in domeniul energiei geotermice: „Energia alternativa este foarte importanta si ne putem referi la trei mari domenii pe care putem sa le scoatem in evidenta” Utilizarea energiei alternative, solara sau geotermica, este in continua expansiune atat in mediul…

- Turneul programului Smart Start USA a ajuns, astazi, la Ploiești. In amfiteatrul Universitații de Petrol și Gaze și-au dat intalnire peste 50 de antreprenori prahoveni cu echipa de proiect Smart Start USA.La conferința “Smart Start USA – Soluții eficiente de finanțare pentru internaționalizarea…

- Joi, 9 mai, cu incepere de la ora 11.00 are loc deschiderea AGRO PITEȘTI, Targ de Echipamente, Utilaje Agricole și Produse Tradiționale. Este un eveniment devenit deja de tradiție al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, ajuns anul acesta la cea de-a IV-a ediție.Locația este aceeași de…

- In calitate de partener coordonator al Proiectului SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua procesul de inființare a celor 25 de start up-uri ale caror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare. Experții CCIA Timiș intocmesc…

- Aproximativ 500 de muncitori vietnamezi lucreaza acum in Romania si exista discutii sa fie adusi mai multi, a declarat Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). "Din fericire, Guvernul a micşorat acel plafon al taxării, în sensul că, până…

- IDEI SI NEMULTUMIRI… Sedinta organizata vineri, de catre conducerea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, cu oameni de afaceri, primari si parlamentari s-a transformat intr-un teatru de lupta, din care au reiesit cateva idei constructive. In acelasi timp, s-au derulat si multe scene care…