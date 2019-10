Stiri pe aceeasi tema

- Strugurele este, un fortifiant al inimii, al vaselor de sange, dar si al plamanilor, avand efect antiasmatic. Datorita polifenolilor, strugurii negri protejeaza inima si previn formarea cheagurilor de sange, reducand astfel si riscul de infarct si de accident vascular cerebral. Strugurii rosii previn…

- Programul national prin care se finanteaza tromboliza intravenoasa in zeci de spitale judetene a ramas fara bani. Pacientii care sufera un accident vascular cerebral si care pot fi salvati daca se prezinta intr-un interval de timp optim pentru tromboliza sunt acum la mana spitalelor.

- Procurorul de la Caracal care a fugit de jurnalisti pe 29 august este în concediu medical. Catalin Alexandru Zavoianu ar fi suferit un accident vascular cerebral în urma cu câteva zile, susține adevarul.ro.

- Catalin Zavoianu, procuror Caracal care a fugit de jurnaliști dupa ce a fost audiat la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, a suferit un accident vascular cerebral.Conform Romania TV, procurorul s-ar afla acum in concediu medical. Citește și: Bunicul Luizei a EXPLODAT…

- Reghina Apostolova a facut accident vascular cerebral si a fost internata la spitalul de Urgenta din Capitala, in sectia Epileptologie. Potrivit medicului Vasile Sovgur, starea deputatei din partidul "Sor", este de gravitate medie.

- Incepand din acest an, Ministerul Sanatații a extins programul prin intermediul caruia pacienții cu AVC ischemic acut pot beneficia de tratament prin tromboliza intravenoasa in primele ore de la debutul primelor simptome, de la 10 spitale pana la 43 de spitale. In Oltenia, insa, programul se deruleaza…

- Medicul Cornel Mercuț, a trait o cursa contra cronometru atunci cand a fost pacient chiar n spitalul unde lucreaza de peste 25 de ani. Acesta a fost plimbat ore an șir prin spital, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC).