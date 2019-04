Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca soldații ruși trebuie sa paraseasca Venezuela, solicitarea sa venind la câteva zile dupa ce un contingent militar rusesc a sosit în apropiere de Caracas, capitala Venezuelei. "Rusia trebuie sa iasa din…

- Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite, a cerut miercuri Rusiei sa nu mai ofere sustinere Administratiei Nicolas Maduro, catalogand drept "provocare" transferul de militari rusi in Venezuela."Statele Unite considera sosirea avioanelor ruse in Venezuela drept o provocare care nu era necesara",…

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…

- Administrația de la Ottawa a cerut țarilor partenere sa extinda sancțiunile impuse aliaților președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru a determina retragerea acestuia de la putere, a declarat luni Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, citat de Reuters, informeaza Mediafax. „Am…

- Suporterii opoziției din Venezuela vor ține sâmbata manifestații în toata țara pentru a-și arata sprijinul pentru auto-proclamatul președinte Juan Guaido și pentru a protesta contra liderului socialist Nicolas Maduro, transmite Reuters. Mobilizarea populara este menita sa mențina…

- Statele Unite au indemnat sambata, la ONU, toate tarile "sa fie alaturi de fortele libertatii" ale lui Juan Guaido in Venezuela, incurajate de o sustinere europeana mai ferma si la o impingere in minoritate a Rusiei, care continua sa-l apere pe Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Ministrul spaniol de externe Josep Borrell a declarat vineri ca daca presedintele venezuelean Nicolas Maduro nu convoaca in scurt timp alegeri libere, atunci liderul opozitiei, Juan Guaido, trebuie sa fie recunoscut ca presedinte intermar, pentru a organiza alegerile, informeaza Reuters si AFP. Guaido…