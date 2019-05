Noul preşedinte dizolvă Parlamentul şi convoacă alegeri legislative anticipate 'Dizolv astazi Rada Suprema de legislatura a opta', a declarat el in fata deputatilor si invitatilor straini prezenti in hemiciclu, in pofida incertitudinilor juridice persistand asupra capacitatii sale de a lansa acest proces foarte incadrat. Partidul presedintelui Zelenski nu este reprezentat in Rada, responsabila pentru numirea prim-ministrului.



Dupa preluarea oficiala a functiei, Zelenski a invitat guvernul sa-si prezinte demisia in corpore. 'Guvernul nu ne rezolva problemele, guvernul este problema noastra', a spus noul presedinte al Ucrainei, citandu-l pe fostul presedinte american… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

