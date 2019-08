Stiri pe aceeasi tema

- Florin Brabete a fost numit consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Cahul, Republica Moldova, in baza unei Hotarari a Guvernului publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. In baza aceleiasi HG, Anca Corfu a fost rechemata din functia de consul general, sef al Consulatului…

- Florin Brabete a fost numit consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Cahul, Republica Moldova, in baza unei Hotarari a Guvernului publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. In baza aceleiasi HG, Anca Corfu a fost rechemata din functia de consul general, sef al Consulatului…

- Executivul condus de Viorica Dancila urmeaza sa adopte, luni, prin OUG, mai multe masuri de austeritate, pritnre care reducerea cu 50% a posturilor de secretari de stat la nivelul ministerelor si a cabinetelor acestora si eliminarea sporului de conditii grele, in sistemul public. "Toate ministerele…

- ASU Politehnica a incheiat oficial seria jocurilor de pregatire pentru noul sezon. Daca dimineata majoritatea titularilor au intalnit Ripensia, pe seara jucatorii tineri si utilizati mai putin, dar si doi trialisti, au dat piept cu o formatie a Lugojului, grupare retrogradata din C. S-a incheiat egal,…

- Hotararea nr. 5 din data 23 aprilie 2019 a Consiliului de Administratie al societatii E Distributie Dobrogea SA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. In sedinta din data de 23 aprilie 2019, Consiliul de Administratie al E Distributie Dobrogea SA a luat la cunostinta demisia lui Federico…

- Conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Ordinul nr. 337/2019 din 23 mai 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 11 iulie 2019 drepturile salariale ale directorului general (DG) de la INCD IN SILVICULTURA MARIN DRACEA, pentru anul 2019, totalizeaza 1.943.000 lei!…

- Procurorul general al SUA, William Barr, isi exprima speranta, dupa vizita la Bucuresti, ca Romania va reveni asupra amendamentelor care „pot submina lupta impotriva coruptiei” si s-a aratat increzator ca Romania va lua masuri pentru a avea o justitie eficienta, transparenta si impartiala.Citește…

- Bugetul Ministerului Mediului pe anul 2018 a fost suplimentat cu 650 milioane lei pentru estituirea taxei auto, reiese din Hotarârea publicata, vineri, în Monitorul Oficial. Proiectul a fost adoptat miercuri de Guvern, iar HotNews.ro a scris aici.În luna mai, au mai fost transferați…