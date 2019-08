Nouă chinezi şi 8 ucraineni, răpiţi într-un atac în largul apelor Camerunului Atacurile au fost comise "probabil" de pirati nigerieni, asigurase in ajun una dintre aceste surse care au anuntat rapirea. "17 chinezi si ucraineni au fost rapiti", a declarat pentru AFP un responsabil al portului Douala, sub rezerva anonimatului, adaugand ca "noua chinezi au fost rapiti de pe una din nave".



Un membru al fortelor de securitate a confirmat informatia pentru agentia franceza de presa, de asemenea, sub rezerva anonimatului.

Sursa articol: dcnews.ro

