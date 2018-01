Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Nicolas Maduro, presedinte al Venezuelei din 2013, a supravietuit unui cocteil exploziv de incercari care pe alti sefi de stat i-ar fi doborat demult. Insa liderul venezuelean se tine tare si chiar vizeaza un nou mandat in 2018, comenteaza AFP. Pe plan economic, Venezuela a fost grav afectata…

- Acuzatiile generalului Valeri Gherasimov, facute prin intermediul unui ziar rus, au in centru o baza militara a Statelor Unite, aflata in punctul de frontiera Tanf, intre Siria si Irak. Rusia sustine ca baza americana actioneaza in mod ilegal, iar zona din jurul ei permite militantilor sa opereze…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- In total, 44 de opozanti ai presedintelui socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost eliberati in trei zile la recomandarea Adunarii Constituante, a anuntat luni o organizatie neguvernamentala pentru apararea drepturilor omului, scrie AFP. Dintre acestia, opt au fost pusi in libertate luni,…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a dispus mutarea ambasadei în Israel la Ierusalim, el precizând ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu. Saptamâna trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat împotriva…

- Treizeci si sase de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala. “36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi”, a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- "Speram ca va fi pusa in practica in orele viitoare", a spus ea, adaugand ca sarbatoarea Craciunului reprezinta un "moment de reconciliere". Potrivit lui Rodriguez, aceste persoane sunt in prezent inchise atat in penitenciare, cat si in centre de detentie ale armatei. Unele dintre ele au…

- O comisie a Adunarii Constituante venezuelene, proguvernamentala, a recomandat sambata eliberarea a peste 80 de opozanti ai sefului statului, Nicolas Maduro, dintre care unii se afla in arest din 2014, informeaza AFP. Presedinta Adunarii, Delcy Rodriguez, care conduce de asemenea Comisia…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat Kremlinul. Iesind in fata presei, purtatorul de cuvant al...

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

- Doi reporteri danezi au fost raniti, dintre care unul grav, intr-un atac cu cutitul comis de un cetatean din Niger, care a afirmat ca actioneaza "ca represalii la atacurile Statelor Unite impotriva musulmanilor", scrie agerpres.ro.

- Un proiect de rezolutie impotriva recunoasterii americane a Ierusalimului drept capitala a Israelului este in curs de pregatire la ONU cu scopul de a arata izolarea Statelor Unite in Consiliul de Securitate, au facut cunoscut miercuri surse diplomatice palestiniene, occidentale si arabe, relateaza AFP.

- Casa Alba a anuntat luni ca noile sanctiuni impotriva Coreei de Nord vor fi anuntate dupa incheierea unui "proces juridic" din partea Statelor Unite, in timp ce Pentagonul sustine ca tara este pregatita pentru un atac din partea Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. Decizia presedintelui…

- Masurile antiimigrație ale administrației Trump au fost menținute de Curtea Suprema. Potrivit actului normativ, masurile vizeaza șase țari predominant musulmane dar și Coreea de Nord și oficiali ai Venezuelei. Curtea Suprema a Statelor Unite a dat unda verde aplicarii masurilor antiimigrație anunțate…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Nicolas Maduro vrea un nou mandat de președinte al Venezuelei in 2018 in ciuda faptului ca țara sa trece printr-o criza grava economica și sociala. Vara aceasta zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor proteste violente indreptate impotriva președintelui Maduro și a familiei acestuia. Maduro,…

- In 2018 ''vom avea, grație lui Dumnezeu și poporului, realegerea fratelui nostru Nicolas Maduro ca președinte al Republicii'', a declarat Tareck El Aissami. Scrutinul prezidențial este prevazut in decembrie 2018, dar unii experți sunt de parere ca ar putea fi devansat in luna martie de catre…

- Ministrii de Externe UE au adoptat luni sanctiuni economice vizand Venezuela - un embargo asipra vanzarii de armament si au apreciat ca alegerile regionale de luna trecuta nu au facut decat sa agraveze criza politica in aceasta tara, relateaza Reuters. Atente sa nu complice si mai mult situatia in…

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata de astfel de masuri…

- Statele Unite au adoptat joi sanctiuni impotriva altor oficiali venezueleni, informeaza agentiile internationale de presa. Un comunicat oficial pe site-ul de internet al Departamentului Trezoreriei arata ca sunt vizate 10 persoane, fosti sau actuali oficiali ai guvernului de la Caracas, care "sunt…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Coreea de Sud a anunțat luni o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP. Sursa foto: www.southkoreagovernment.com …

- Mii de iranieni au protestat fata de politicile presedintelui american, Donald Trump, dar si pentru a marca aniversarea asediului ambasadei SUA în Teheran din 1979, informeaza presa internationala, citata de Mediafax. Acestia au scandat "Moarte Americii"” si au ars steaguri…

- Canada a anuntat noi sanctiuni financiare si alte restrictii impotriva a 30 de rusi, inclusiv impotriva presedintelui Comitetului de Investigatii, Aleksandr Bastrikin. Pe lista se mai afla si mai multe oficialitati ale ministerului rus de interne si ale serviciului fiscal.

- Fondul Monetar Internațional a avertizat vineri Venezuela ca a omis sa furnizeze datele economice uzuale, au afirmat doua surse ale agenției Reuters din Consiliul FMI. Dupa o reuniune a consiliului, sursele respective au precizat ca daca guvernul de la Caracas nu va reacționa la avertisment…

- Agenția de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o știre potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord și au desfașurat exerciții in vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intenția…

- Statele Unite au publicat vineri o lista de 39 de societați de armament ruse cu care va fi interzis comerțul, conform unei noi legi americane, transmite AFP. Printre aceste societați legate de armata și de agențiile de informații ale Rusiei se numara mari grupuri…

- Trezoreria americana a anuntat joi sanctiuni financiare impotriva a sapte responsabili si trei entitati din Coreea de Nord, denuntand abuzuri comise asupra drepturilor omului in aceasta tara, relateaza AFP."Coreea de Nord este guvernata de un regim brutal care continua sa se angajeze in abuzuri…

- Achiziționarea unei mine de uraniu de catre ruși in timpul administrației Obama și e-mailurile lui Hillary Clinton vor fi investigate de o comisie guvernamentala republicana, scrie bbc.com. Comisia va investiga modul in care administrația Obama a aprobat in 2010 o tranzacție care a oferit Rusiei control…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat marti ca venezuelenii au trimis "un mesaj puternic" Statelor Unite si aliatilor acestora cu prilejul alegerilor regionale castigate detasat de tabara la putere, relateaza AFP. "Poporul nostru a trimis un mesaj puternic imperialismului, lui Trump,…

- Robert Glința si Catalin Ungur au fost selectati sa concureze, din partea echipei universitare (Pac-12), impotriva tuturor starurilor americane ale momentului, in competitia de inot ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani. Este vorba de 2017 USA vs. College Challenge. Campionul pitestean de…

- Șase avioane militare, intre care doua bombardiere grele ale Statelor Unite, au survolat marți Peninsula Coreeana, efectuand o simulare de tragere, in cel mai recent exercițiu de forța fața de Coreea de Nord, transmite EFE. Forțele Aeriene din Pacific ale SUA (PACAF) au precizat ca…

- Institutiile de presa din SUA ar putea sa întâmpine noi bariere în Rusia, ca pedeapsa pentru actiunile autoritatilor americane îndreptate împotriva postului rusesc RT, a afirmat, duminica, Maria Zakharova, purtator de cuvânt al Ministerului rus de Externe, relateaza…

- Rusia a amenințat cu represalii la adresa mijloacelor de comunicare americane daca activitațile postului RT (fostul Russia Today, acuzat adesea ca servește drept organ de propaganda al Kremlinului) în SUA vor fi îngradite de catre Washington, transmite EFE, citata de Agerpres.…

