Noi premii pentru muzicieni şi plasticieni In perioada 23-25 mai 2019, la Sighetu Marmatiei a avut loc cea de-a XXVII-a editie a Concursului de Interpretare Instrumentala si Arte Vizuale cu participare internationala adresat elevilor instrumentisti din clasele I-VIII si elevilor plasticieni din clasele V-VIII. Competitia, organizata de Scoala Gimnaziala cu Program Suplimentar de Muzica si Arte Plastice din Sighetu Marmatiei si Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, a reunit 200 de concurenti la sectiunea muzica si 90 de concurenti la sectiunea arte vizuale din Romania, Cehia, Serbia, Ungaria si Ucraina. Rezultatele obtinute… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

