- Deputatul independent Nicusor Dan considera ca masurile propuse de primarul general Gabriela Firea privind interzicerea masinilor poluante in centrul Capitalei vor avea un impact nesemnificativ asupra traficului si a poluarii.

- Nicușor Dan a afirmat, miercuri, ca masurile anunțate de Gabriela Firea, prin care mașinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti/Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete, reprezinta un gest de imagine al primarului general, avand un impact nesemnificativ asupra traficului,…

- Deputatul independent Nicusor Dan a prezentat joi un sondaj conform caruia in cazul in care ar candida din partea aliantei USR-PLUS la Primaria Capitalei ar castiga alegerile, cu un scor de 41%, fiind urmat de Gabriela Firea cu 31%. Sondajul a fost realizat de Psyho Global Consult in perioada 23 - 29…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a pierdut procesul intentat lui Nicușor Dan, in care ii cerea 100.000 de euro daune de imagine pentru lansarea de afirmații false pe o rețea sociala. Tribunalul a anulat cererea de chemare in judecata a primarului, pentru neplata cheltuielilor de judecata.,,Imi…

- Deputatul independent Nicusor Dan sustine ca Primaria Capitalei a supraestimat cu 3 miliarde de lei veniturile pentru anul 2019 si ca reducerile de cheltuieli anuntate de primarul Gabriela Firea sunt, unele dintre ele, nerealiste, pe de alta parte sunt total insuficiente, astfel ca PMB se indeapta spre…

- Deputatul independent Nicusor Dan, care si-a anuntat intentia de a candidat la Primaria Capitalei in 2020, sustine ca Gabriela Firea minte atunci cand spune ca este doar vina Guvernului situatia financiara in care se afla Bucurestiul. Datele financiare ale Primariei Capitalei la jumatatea anului confirma…

- Deputatul independent Nicusor Dan o acuza pe Gabriela Firea ca spune o minicuna pentru a justifica uriasa gaura din bugetul Primariei Capitalei, care a dus la situatia de "faliment nedeclarat".