Stiri pe aceeasi tema

- PSD și-a asumat și a transformat in realitate creșterea salariilor, ca obiectiv prioritar care sa imbunatațeasca traiul celor cu venituri mici și sa determine creșterea puterii de cumparare.

- Dacian Cioloș a declarat ca, în cazul în care PLUS va ajunge la guvernare nu va taia salariile și pensiile, precizând ca partidul pe care îl conduce nu are nevoie sa semneze un pact cu PSD. El o acuza pe Viorica Dancila și PSD ca și-au facut un obicei din a câștiga voturi…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis premierului Viorica Dancila, ca raspuns la propunerea de a semna Pactul national pentru bunastarea romanilor, ca Alianta USR PLUS se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile si sa aduca bunastare romanilor, dar va lua in considerare semnarea unui astfel de…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos precizeaza ca, daca va ajunge la guvernare, partidul sau nu va taia pensiile si salariile, calificand pactul pentru “bunastarea” romanilor propus de Viorica Dancila drept strategie ieftina de campanie, inventata de Ion Iliescu. El considera ca oamenii trebuie sa stie ca ”PSD…

- Premierul Viorica Dancila a propus, vineri, un pact intre partidele politice din Romania, in care acestea iși iau angajamentul ca vor lupta pentru bunastarea cetațenilor și ca nu vor taia pensiile și salariile.STIRIPESURSE.RO va prezinta DOCUMENTUL pactului propus de liderul PSD. Noi,…

- "Am vazut cu toții in ultima perioada nenumarate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza și eșueaza lamentabil in fața romanilor. Pentru ca niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni.…

- "Am vazut cu toții, in ultima perioada, nenumarate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza și eșueaza lamentabil in fața romanilor. Pentru ca niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni.…

- "Noi am atacat legea pensiilor la CCR, Curtea ne-a dat partial dreptate, ulterior ea a fost indreptata in urma deciziei CCR. Si, ca atare, ea a fost si promulgata de presedintele Romaniei. Orice guvern are obligatia sa asigure resursele financiare pentru a plati pensiile. (...) Iar acest lucru il…