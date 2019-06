Stiri pe aceeasi tema

- Angeles lanseaza „Iubire sau blestem”, o melodie cu un sound care te poarta de la funk la dance și care vorbește despre speranța in iubire. Este posibil sa gasești pe cineva exact așa cum iți dorești? Raspunsul il da Angeles in noua sa piesa. Angeles a povestit: „Textul piesei „Iubire sau blestem” este…

- Piesa „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost scrisa de Vescan, compoziția a fost realizata de Mahia Beldo și Dorian Oswin, iar cel din urma este și cel care s-a ocupat de producție. Videoclipul piesei „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost realizat de Andi Singer (regie & DoP), iar producția a fost... View…

- BOKA, fenomenul de pe scena deep house, lanseaza piesa „Slow down”. De curand, artistul deep house BOKA a lansat și „Lose My Mind”, o piesa cu accente orientale cool, ritm și un vibe care transpune pe oricine intr-o poveste exotica. Cu un sound fresh, piesa este fundalul ideal pentru o poveste rupta…

- Carla’s Dreams revine cu o noua piesa de pe “Nocturn” care se numește “Te ascund in vise” și a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams. Videoclipul a fost filmat și regizat de BRFilms (George Secrieru și Roman Burlaca). “Aceasta este o piesa adresata memoriei mele mediocre, slabe. Care a furat o parte…

- DJ Sava și Ioana Ignat sunt la prima colaborare iar rezultatul muncii lor este piesa ”N-am nevoie”. „Ma bucur foarte mult ca s-a intamplat ca de ziua mea sa lansez «N-am nevoie» – pentru ca astazi nu am nevoie de nimic, doar de prieteni și oameni dragi. Ioana este un artist foarte talentat, iar vocea...…

- La asta nu prea se aștepta nimeni! Elon Musk, fondator al companiilor Tesla si SpaceX, a lansat o piesa intitulata „RIP Harambe”. „Ar putea sa fie cea mai buna lucrare a mea”, a anunțat Elon Musk pe Twitter. Piesa este in memoria gorilei Harambe, in varsta de 17 ani, ucisa in 2016 dupa ce un... View…

- Tame Impala (Kevin Parker) le demonstreza fanilor de pretutindeni ca rabdarea este cea dintai calitate umana și lanseaza „Patience”, prima piesa care succeda albumul „Currents” (2015) – certificat cu disc de aur și nominalizat la Premiile Grammy. „Patience” este o piesa hipnotica, un mix controlat intre…