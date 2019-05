Newsweek: Cel mai mare pericol cu care se confruntă Europa acum nu sunt trupele rusești. Sunt oligarhii Cea mai mare amenințare cu care se confrunta astazi Europa nu este o invazie terestra ruseasca în statele baltice, și nici un atac terorist într-unul dintre marile orașe. Chiar daca și acestea sunt amenințari reale ce trebuie descurajate și prevenite, amenințarea existențiala la adresa Europei este o chestiune ce ține de guvernare. Ea este amenințarea &"oligarhizarii&" corupte a politicii europene scrie Newsweek citat de Rador.

Dramatica dezvaluire a înregistrarii video realizate în secret, cu vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache convenind sa implementeze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Pledez pentru noi alegeri in septembrie, daca este posibil la inceputul acelei luni'', a declarat seful statului austriac dupa intrevederea cu cancelarul Sebastian Kurz. Acesta din urma a anuntat sambata dezmembrarea coalitiei de guvernare formate din Partidul Popular Austriac (OeVP) si Partidul…

- ''I-am propus presedintelui (Alexander Van der Bellen) convocarea alegerilor anticipate cat mai curand posibil'', a anuntat Sebastian Kurz in fata presei. ''Prea mult este prea mult'', a mai spus el, amintind de mai multe scandaluri in care a fost implicata formatiunea de extrema-dreapta Partidul…

- ​Cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, a anunțat sâmbata seara ruperea coaliției de guvernare cu formațiunea de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), dupa ce liderul acesteia, Heinz-Christian Strache, a demisionat din funcția de vicecancelar, în urma apariției unui video…

- Mii de austrieci s-au adunat sâmbata, la Viena, în fata sediului guvernului pentru a cere alegeri anticipate, dupa demisia vicecancelarului si lider al ultranationalistilor, Heinz-Christian Strache, care si-a vazut compromisa cariera politica în urma publicarii cu o saptamâna…

- Ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra, a avertizat ca UE risca sa faca "implozie", argumentand ca mai multe tari se indeparteaza de ea, si a cerut UE sa-si regandeasca prioritatile. "UE are o problema: amenintarea unei implozii care planeaza deasupra ei. Amara realitate este ca avem o Uniune…

- Peste 50% dintre romani considera coruptia ca fiind cea mai mare problema a tarii, iar 34% sunt de acord ca cetatenilor sa le fie interzis sa paraseasca tara pentru o perioada lunga de timp, se arata intr-un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR), scrie The Guardian.…

- Majoritatea fluxului de imigranti care sosesc anual in Franta (247.000 in 2017) provin deci din tari non-europene, resortisantii UE constituind doar o treime. In interiorul tarilor Europei, situatia este extrem de diferita in materie de imigratie, de la state in care intra foarte putini straini (0,6…

- In Romania, majoritatea persoanelor aspira la a deveni, mai devreme sau mai tarziu, proprietari ai unei locuinte, fie la casa, fie in bloc. Studiile arata ca aceasta dorinta este specifica tarilor din din sud-estul Europei, in occident, acest titlu nefiind una dintre prioritatile tinerilor. Insa, nu…