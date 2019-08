Stiri pe aceeasi tema

- Authentic Brands Group, Sony Pictures Animation si Sony Pictures Television sunt parteneri pentru acest show. In serial, Elvis Presley ajunge sa faca parte dintr-un program guvernamental de spioni, pentru a sprijini lupta impotriva fortelor care ii ameninta tara, potrivit platformei de streaming. „De…

- Apar detalii cumplite despre tragedia din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, unde cinci copii au murit dupa ce creșa in care se aflau a fost mistuita de flacari puternice, chiar in miezul nopții.

- Jocurile de noroc nu sunt percepute la fel în orice colț al pamântului. În Marea Britanie, nu sunt puține familiile care își aloca un buget lunar special destinat acestei activitați. Pariurile sunt interzise în Statele Unite ale Americii cu excepția câtorva puncte,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei ridicate din casa in care a crescut, dupa ce a fost adoptata de o familie din Statele Unite ale Americii. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei…

- Voluntariatul sau internshipul reprezinta doua modalitați de munca neretribuita foarte populare pe piața economica din Europa și Statele Unite ale Americii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Este romanca, a reusit sa construiasca, in doua decenii, un imperiu in industria cosmetica, și se situeaza pe locul al 21-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare din Statele Unite ale Americii, avand o avere de 1,2 miliarde de dolari.

- Croatia poarta discutii cu Suedia si Statele Unite ale Americii in legatura cu achizitia de avioane de lupta pentru modernizarea fortelor sale aeriene, a declarat joi ministrul croat al apararii, Damir Krsticevic, transmite Reuters.