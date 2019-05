Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Andrei Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat luni dimineata, intr-o declaratie de presa, ca a predat catre autoritatile competente din Madagascar dosarul complet cu toate documentele necesare pentru extradarea fostului primar al Constantei, Radu Mazare. ,,Astazi, 13 mai,…

- Ana Birchall face revolutie la Justitie. Ministrul interimar al Justitiei a anuntat, luni, ca a preluat atributiile unor secretari de stat si a afirmat ca sunt "lucruri normale" legate de activitatea curenta a Ministerului Justitiei. "Atata vreme cat eu raspund, este normal sa stiu cum se cheltuiesc…

- ”Astazi, 30.04.2019, ora 11:00, doamna Ana BIRCHALL,ministrul justiției, interimar va susține o scurta declarație de presa.” este anunțul Ministerului Justiției de marți dimineața. Ramaneți pe DCNews pentru a afla cele mai importante declarații.

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) ii cere premierului Viorica Dancila sa rezolve problemele financiare din penitenciare dupa ce Ministerul Justitiei ar fi suspendat plata unor drepturi salariale legale din lipsa de buget. Sindicalistii precizeaza…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor cere “demiterea de urgența” a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa prezentarea raportului de activitate al acestuia, spunand ca dintr-o lista de 136 de pretinse investitii in penitenciare, in realitate sunt doar 12. Ei ...

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) cere demiterea ministrului Justitiei Tudorel Toader dupa prezentarea raportului de activitate, precizand ca dintr-o lista de 136 de pretinse investitii in penitenciare in realitate sunt doar 12.

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) a anunțat in aceasta dimineața ca pe 26 februarie au inceput audierile in dosarul penal in care Gigi Becali e acuzat de ultraj. Totul a plecat dupa un autodenunț al lui Gigi Becali, la o emisiune televizata din data de 19 august…

- Conform unui comunicat de presa, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor ( FSANP) anunța ca „ieri, 26 februarie 2019, au inceput audierile in dosarul penal 8471/P/2018 in care fostul deținut Gheorghe Becali este acuzat de ultraj, fapta prevazuta și sancționata de art. 257…