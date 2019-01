Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat an Belgia. In incident, produs in jurul orei locale 10:00 (09:00 GMT) pe Avenue Louise, nu a fost ranita nicio persoana. Un martor a declarat ca arma folosita in acest incident este un pistol-mitraliera Kalasnikov. Politia belgiana a mentionat ca motivul atacului…

- O operatiune a politiei franceze era in desfasurare miercuri dimineata in zona catedralei din Strasbourg dupa ce marti seara, la targul de Craciun din centrul acestui oras, un barbat inarmat a ucis trei persoane si a ranit alte 13, dintre care opt sunt in stare grava, transmite Reuters. Un martor a…

- Lautaro Martinez, atacantul in varsta de 21 de ani, de la Inter Milano, a fost implicat ieri intr-un incident rutier in centrul orașului Milano. Jucatorul a lovit o femeie care circula cu bicicleta, iar aceasta a picat. Fotbalistul a oprit bolidul sau, un Porsche Boxster, interesandu-se de soarta victimei,…

- O femeie a fost accidentata mortal, sambata, pe o trecere de pietoni din centrul orasului Roznov, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, Robert Costan. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe drumul national DN 15. "Politistii rutieri au intervenit…

- UPDATESe pare ca și un polițist a fost ranit de atacator. Acesta l-a taiat cu cuțitul, dar a fost impușcat mortal de colegii polițistului.Doua femei au fost injunghiate mortal de un barbat! Conform primelor informații, poliția l-a impușcat pe atacator.

- Un tanar in varsta de numai 18 ani, din Chișinau, baiatul unui șef de la Poliția de Frontiera, s-a sinucis accidental cu arma tatalui sau. Arma era pusa intr-un seif și copiii știau ca nu aveau ...

