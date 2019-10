Ceremonia de semnare a avut loc la Palatul Cotroceni.

"Am promulgat aceasta lege cu gandul la istorie, la prezent, dar mai ales la viitor. Acum 30 de ani, romanii si-au castigat libertatea cu sacrificiul suprem. Printre visurile si aspiratiile celor care s-au jertfit pe baricadele ridicate cu bratele goale impotriva unui regim criminal a fost si dorinta de a nu mai trai in minciuna, adica si de a putea scrie propria istorie. O istorie sincera, adevarata, care sa cuprinda atat faptele de vitejie, cat si ce a fost gresit si dezonorant in trecutul nostru. O asemenea mostenire, minunata…