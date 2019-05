Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de la Roland Garros va debuta pe 26 mai, iar calculele pentru Grand Slam-ul parizian au început deja. Justine Henin (triumfatoare de patru ori pe zgura de pe Chatrier) a vorbit despre competiția din acest an: "Cred ca Simona Halep este favorita numarul unu, îmi place jocul ei",…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) e campioana en-titre la Roland Garros, iar casele de pariuri o crediteaza cu prima șansa și la ediția din acest an, care incepe pe 29 mai. Mai mult, Justine Henin (36 de ani, fost numar 1 mondial și de 4 ori campioana la Paris) o vede pe romanca principala favorita pentru…

- "Ma simt bine, m-am antrenat foarte bine dupa FedCup, meciurile de la Fed Cup m-au ajutat foarte mult la incredere. Consider ca sunt pregatita pentru acest sezon de zgura, insa nu am de unde sa stiu cum va fi. Este cea mai buna parte a anului pentru mine si sper si anul acesta sa fie la fel. Mi-am…

- Simona Halep (3 WTA) a plecat, miercuri, la Madrid, acolo unde va participa la prima competiție pe zgura din acest sezon. Turneul de categorie "Premier Mandatory" din capitala Spaniei se va disputa în perioada 4-11 mai. Halep a declarat ca se simte pregatita pentru sezonul de zgura,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, la conferinta de presa care precede meciul din Fed Cup contra Frantei, ca ii place zgura de la Rouen, fiind de parere ca este un teren asemanator celui de la Madrid.„In primul rand, jucam in sala, mingea merge altfel, dar terenul imi place mult, mi se pare…

- Franța și Romania vor juca, la Rouen, in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. La conferința de presa, Simona Halep, locul 2 WTA, a vorbit despre suprafața pe care se va juca meciul, spunand ca este incantata de zgura din sala Kindarena. „Cu siguranța este diferit. Jucam in sala. Mingea…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, in conferinta de presa care precede meciul din Fed Cup contra Frantei, ca ii place zgura de la Rouen, fiind de parere este ca este un teren asemanator celui de la Madrid. ''(...) In primul rand jucam in sala si mingea merge…

- Germanul Sascha Bajin, antrenorul care a stat in spatele succeselor japonezei Naomi Osaka, ar fi in discutii cu reprezentantii Simonei Halep, a anunțat sport.ro. Chiar daca jucatoarea din Constanța a anuntat ca va angaja alt antrenor, dupa despartirea de Thierry Van Cleemput, Ion Tiriac si Virginia…