- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea are…

- Australia intentioneaza sa transfere ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat marti premierul australian, Scott Morrison, evocand un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP. Scott Morrison a convocat o conferinta de…

- Ucraina l-a declarat persona non grata pe consulul Ungariei de la Beregovo si l-a invitat sa paraseasca tara in interval de 72 de ore, pe fondul tensiunilor dintre cele doua tari legate de eliberarea de pasapoarte unguresti unor cetateni ucraineni de etnie maghiara, informeaza Reuters si MTI.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa in perioada 30 31 august 2018, la Viena, la reuniunea informala Gymnich a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, gazduita de Presedintia austriaca a Consiliului UE.Printre subiectele ce vor fi abordate sunt teme de actualitate,…

- Franta a apreciat joi drept prematura si 'iluzorie' o revenire a refugiatilor sirieni in tara lor, tinand cont de conditiile actuale, in special o posibila ofensiva militara a regimului presedintelui Bashar al-Assad in provincia Idlib, ceea ce nu permite - potrivit Parisului - garantarea unei…

- Rusia va impiedica armata siriana sa intre in zona tampon care dateaza de zeci de ani intre Siria si partea Platoului Golan ocupata de Israel, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe israelian, citat de dpa.Israelul si Rusia au ajuns la o 'intelegere' cu privire la…

- Senzațional. O echipa se va numi Trump, in semn de recunoștința pentru președintele SUA! Anunț de ultima ora in Israel. O echipa din Țara Sfanta și-a schimbat numele dupa cel al președintelui Statelor Unite ale Americii, Doland Trump. Este vorba despre clubul Beitar Ierusalim, care dorește in acest…

- Republica Moldova a luat act de dezideratul pe care il promoveaza statul Israel, dar nu a luat nicio decizie in privinta transferului ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat miercuri pentru portalul Deschide.md purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe moldovean, Valeriu Rusu,…