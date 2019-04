Presedintele Asociatiei Lutierilor din Romania, Claudiu Mare, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca, alaturi de cativa colegi de-ai sai, a inceput restaurarea unor viori semnate de parintele lutieriei din Reghin, Roman Boianciuc. Claudiu Mare a precizat ca, in urma restaurarii, la aceste instrumente se va putea canta din nou si vor putea fi expuse la primul Concurs National de Vioara cu Participare Internationala "Roman Boianciuc", care va avea loc in luna iunie. "Aici sunt doua instrumente construite de domnul Roman Boianciuc, in 1973 ambele, sunt momentan intr-o stare deplorabila. Am cerut acordul…