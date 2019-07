Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur puternic in Romania. Vezi cand s-a produs si unde a fost resimtit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona seismica Vrancea, la ora 03.52. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca in ziua…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 7.57, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la adancimea de 150 de kilometri.Cele mai apropiate…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la ora locala 03:00, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 123 de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in judetul Vrancea. Potrivit INFP, seismul s a produs la ora 19:06, epicentrul fiind localizat la o adancime de 100 km. Sursa foto: INFP ...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs marti, la ora locala 18:29, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 66 de kilometri. Citește și: Moise…

- Un nou cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, județul Vrancea,…

- Un nou cutremur s-a produs vineri dimineața in zona Vrancea, avand o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter, la aproape patru ore dupa ce, in aceeasi zona, s-a inregistrat un seism de 3,6 grade. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), un nou cutremur s-a produs vineri dimineața,…

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, sustine ca diaspora romaneasca este principalul investitor din Romania din ultimii zece ani, potrivit agerpres.ro.El a declarat, joi, in cadrul unei intalniri electorale…