Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, duminica, ca a auzit "din piata" ca BNR ar face presiuni asupra bancilor pentru a nu scadea Robor. Teodorovici a mai afirmat ca ii va invita pe guvernatorul BNR si pe presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) la minister, pentru a discuta cu acestia despre sistemul bancar.



Marti, Isarescu a spus ca BNR nu face presiuni asupra bancilor.



”Ce presiuni? Noi nu facem presiuni asupra bancilor. Daca apare vreo problema, miscam dobanda in sus si in jos, asa cum am mai facut-o. Ce, ne jucam cu asta? Este principalul intrument…