- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc astazi, susține Romania TV. Premierul Viorica Dancila va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandal la Banca Naționala a Romaniei. Premierul vrea sa aiba mai multe negpcieri impreuna…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca el, personal, il sustine pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei pe Mugur Isarescu, informeaza AGERPRES.Citește și: Anunț important al Vioricai Dancila! Ce se va intampla cu Mugur Isarescu "Astazi…

- Ordonanta 114 din 2018, adoptata fara consultarea prealabila a Bancii Nationale, a reprezentat un risc sever la adresa stabilitatii financiare, prin afectarea mecanismului de transmisie a politicii monetare, a declarat, miercuri, guvernatorul Mugur Isarescu. "Câteva cuvinte despre al doilea risc…

- Aderarea la zona euro nu este un panaceu, iar ritmul procesului trebuie mentinut pe termen lung, spune Guvernatorul BNR. Mugur Isarescu a explicat și ce pași trebuie sa faca România în acest sens.

- Avalansa de stiri negative privind plasamentul rezervei internationale de aur la Londra a facut mult rau tarii, a stirbit din credibilitatea Bancii Nationale a Romaniei si din credibilitatea tarii, iar daca aurul ar fi depozitat in totalitate in tara nu ar aduce niciun avantaj, a declarat, vineri, guvernatorul…

- Se apropie momentul in care Mugur Isarescu trebuie sa decida daca isi va prelungi sau nu mandatul de peste un sfert de secol la conducerea Bancii Nationale a Romaniei, el fiind guvernatorul de banca centrala cu cea mai mare vechime in functie la nivel mondial, transmite Bloomberg. Guvernatorul…

- In februarie, BNR a crescut de la 2,9% la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru finalul lui 2020. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca are informații conform carora, la nivelul finanțelor mondiale, s-a decis ca Mugur Isarescu sa continue inca doi ani in funcția de guvernator al Bancii Naționale. Ulterior acestei decizii s-a dat un telefon in Romania.Citește și: Curiosul caz al revocarii…