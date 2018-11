"De cand Romania a devenit moderna, dupa revolutia din 48, concomitent si perpetuum cu dezvoltari si ramaneri in urma, am avut aceasta obsesie (a decalajelor care ne despart de economiile din Vest n.r.). Exista si o teorie a economistilor. Aici profesorul Bogdan Murgescu poate sa o infirme. De multe ori am avut ritmuri de crestere peste media europeana si dupa vreo 40 de ani ne pomeneam ca suntem mai in coada decat media europeana pentru ca prabusirile in aceasta tara au fost foarte puternice. Este si un mesaj pe care de la inceput il spun. Atentie la viteza, dar atentie si la posibilitatea…