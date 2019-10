MOȚIUNEA DE CENZURĂ. Ciolacu: Nu avem 233 de voturi, dar nici Opoziția nu are! ”Moțiunea trece cu 233 de voturi. PSD nu are aceasta suma de 233 de parlamentari, dar avem o veste buna, nici cele cinci partide adunate nu fac 233. Vom vedea joi la moțiunea de cenzura cine va avea caștig de cauza. (...) Ne vedem joi la moțiune, vedem daca cele cinci partide fac numarul de 233 de voturi. Cred in continuare, și dupa ce s-a citit astazi moțiunea, mi s-a parut o moțiune in continuare neserioasa, nu vad nici un lider desprins pentru cele cinci partide, și cred ca este un handicap in acest moment pentru a trece aceasta moțiune. Nici macar nu știu sau sa ne spuna cineva cine va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

