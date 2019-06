Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al PNL a decis, luni, ca de saptamana viitoare prezența la plenurile Parlamentului sa fie obligatorii pana la data de 1 iulie, iar liberalii care vor absenta de la moțiunea de cenzura ar putea fi excluși din partid, au declarat surse liberale pentru Mediafax. Liderul PNL Ludovic…

- Scandal in Partidul Național Liberal dupa declarația lui Ludovic Orban ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa nu plateasca impozit pe venit. Președintele PNL Targu Jiu, Marcel Romanescu, care este și primar al orașului, ii cere demisia lui Orban din fruntea...

- PNL cere demisia guvernului Vioricai Dancila Presedintele PNL, Ludovic Orban. Foto: Agerpres. Liberalii cer demisia guvernului social-democrat. Liderul formațiunii, Ludovic Orban, a declarat ca este pregatit sa introduca o moțiune de cenzura, daca va fi cazul. Președintele PNL,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii vor depune o motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, daca Guvernul Dancila nu va demisiona. “Romanii, in majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la putere sa fie PSD. (…) Din ...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca liberalii vor depune moțiune de cenzura pana la finele acestei sesiuni parlamentare, adica pana la sfarșitul lunii viitoare, in cazul in care guvernul Dancila nu demisioneaza. Orban a dat garanții electoratului PNL ca actuala conducere va lupta in continuare…

- Presedintele USR Dan Barna a cerut explicit demisia guvernului Dancila pentru felul in care au fost tratati romanii din diaspora in ziua alegerilor pentru europarlamentare. Liderul USR considera ca Guvernul Dancila i-a tratat rusinos pe romanii din diaspora si le-a facut si o promisiune acestora.…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…