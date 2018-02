Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul aceste saptamani, sunt pomeniti Moșii de Iarna si se face Lasatul sec de carne, in pregatirea Postului Mare. Sambata, 10 februarie, fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului.

- Se apropie „Mosii de iarna”, cand in fiecare biserica se oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului pentru cei adormiti. Iata cum se prepara coliva tradiționala! Ingrediente 1kg grau decorticat 1-2 pliculete zahar vanilat 2-3 linguri cacao 2-3 linguri de stafide 3-4 linguri de miez de…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- ”Intampinarea Domnului, numita in unele parți cu un cuvant slavon și Stretenie, cade intotdeauna intr-a 2 faur. In aceasta zi, dupa credința și spusa romanilor din Moldova, se intampina iarna cu vara. Deci, daca in ziua de Intampinarea Domnului este cald și moloșag, atunci va fi vara calduroasa și imbelșugata;…

- Topul vitaminelor pentru iarna. Ce alimente trebuie sa consumi Iarna este foarte comod sa ai la indemana un pachet magic cu fructe și legume congelate. Vitamina C Principalele surse alimentare: Daca veti consuma o gama larga de fructe si legume proaspete in fiecare zi, veti avea un nivel…

- Meteorologii anunța un week-end frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmand sa ajunga la 12 grade, ceea ce inseamna cu 5-6 grade mai mult decat normalul perioadei.Vineri, valorile termice diurne vor continua sa creasca usor in vest, nord-vest si partial in centru, in timp ce in restul…

- Peste 200 de politisti rutieri si de ordine publica din mediul urban si rural sunt la acesata ora in trafic pentru supravegherea circulatiei pe drumurile publice si monitorizarea atenta a conditiilor de trafic. La aceasta ora, pe raza intregului judet se inregistreaza precipitatii sub forma de ninsoare.…

- Iarna si-a intrat in drepturi, iar soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu cauciucuri de iarna. Pana acum nu au fost date amenzi, insa polițiștii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor. De asemenea, niciun șofer nu trebuie sa iasa in trafic daca mașina sa nu este…

- Potrivit presedintelui Forumului Democratic al Germanilor din Caras-Severin, Erwin Josef Tigla, principalul organizator, manifestarile se vor desfasura dupa urmatorul program: 17 ianuarie, ora 16.30, Centrul German „Alexander Tietz“ din Resita: „Memoria și istoria. Importanța oral history…

- Parintele Nicolae Tanase, “tatal” a peste 400 de copii pe care ii ingrijește in Centrul Social de la Valea Plopului din Prahova, sub tutela Asociației PRO-VITA pe care a și inființat-o, a lasat o parte din inima sa tinerilor din Corbeanca aflați in cautare de modele și de un desavarșit indreptar in…

- S-a imbatat, a furat o masina si a terminat cursa in sant Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. În noaptea…

- ANUL NOU 2018 pe rit vechi. La doua saptamani dupa petrecerile “oficiale” de Revelion, este sarbatoare pentru ortodocsii de rit vechi. Acestia sarbatoresc trecerea in noul an in noaptea din 13 spre 14 ianuarie, dupa calendarul Iulian. Credinciosii crestini de rit vechi fac parte din biserici ortodoxe…

- Calendar ortodox 12 ianuarie. Credinciosii ortodocsi o pomenesc, joi, pe Sfanta Tatiana. Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever (222-235)…

- "U" transfera cu gandul la viitor. "Studentii" au "repatriat" un international U17 "Sepcile rosii" vor sa promoveze cu fotbalisti cu sute de meciuri in Liga 1, insa jucatorii de perspectiva raman, totusi, o prioritate pentru FC Universitatea Cluj. Clubul a anuntat pe Facebook primul transfer…

- ANM: Iarna blanda și in urmatoarele doua saptamani Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, dar precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani…

- Papa Francisc si-a exprimat regretul ca familia a ajuns sa fie considerata in Occident drept o "institutie depasita" si a pledat pentru uniunea sfanta intre "un barbat si o femeie", cu ocazia discursului anual in fata diplomatilor acreditati la Sfantul Scaun, scrie AFP.

- Credinciosii ortodocsi sarbi praznuiesc Nasterea Domnului – Craciunul, dupa calendarul de rit vechi, in data de 7 ianuarie. Potrivit traditiei, sarbatoarea incepe in ajun cu ceremonia arderii „Badnjak-ului”, adica cu aprinderea stejarului in curtea bisericilor. La Catedrala ortodoxa sarba din Timisoara…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotul Sarbatori religioase greco-catolice: a Sf. si dreptilor: Iosif - logodnicul Nascatoarei de Dumnezeu, David - pf. si imparatul, si Iacob - rudenia Domnului. Sf. 20.000 m. arsi de vii in…

- ANM: Iarna va incepe sa-si faca simtita prezenta abia de anul viitor Foto: pixabay.com Vremea în minivacanța de Craciun a fost deosebit de calda, iar întrebarea care se pune acum este daca de Revelion timpul va ține din nou cu cei care își doresc zile la fel de frumoase.…

- Sarbatorile de Iarna sunt un prilej de bucurie pentru toți romanii. Impodobirea bradului de Craciun sau a casei cu instalații colorate reprezinta un adevarat ritual anual fara de care Sarbatorile nu ar avea aceeași stralucire.

- Gigi Becali nu mai vrea sa primeasca colindatorii, așa cum proceda in anii trecuți, cand aceștia formau cozi interminabile la poarta latifundiarului din Pipera. Acesta a declarat ca și de Anul Nou dorește sa petreaca alaturi de cei apropiați familiei facand referire și la unele tradiții cum ar…

- „Civilizatia actuala a stresului constant si a luptei pentru profitul material imediat inlocuieste din ce in ce mai mult cultura sau civilizatia rugaciunii si a ospitalitatii, a pacii interioare si a comuniunii constante sau statornice intre oameni. De aceea, este necesar sa redescoperim puterea si…

- Avand in vedere perioada imediat urmatoare, a Sarbatorilor de Iarna, DSP Argeș face urmatoarele recomandari catre populatția județului. Consumul moderat de alimente si alcool, in special in aceasta perioada a Sarbatorilor, poate preveni riscul declansarii unor afectiuni digestive sau modificarea metabolismului…

- Cum sa NU iei „proportii” de sarbatori Pe ultima suta de metri din acest an, in goana dupa cadouri și cumparaturi pentru masa plina de bucate, adu-ți aminte sa ai grija de silueta și de sanatate. Iata care este secretul pentru a nu lua in greutate de sarbatori fara a te abține de la excesele culinare!…

- Dr. Quinn: Top alimente neprietenoase cu stomacul tau Afla ce trebuie sa eviți, sau sa consumi cat mai rar. Ne place sa mâncam cât mai divers, avem pofte pe care ne grabim sa ni le satisfacem, fara sa ne gândim, însa, ca am putea sa-i facem rau stomacului nostru. …

- Vremea rea s-a instalat in majoritatea regiunilor din țara, astfel incat polițiștii sunt nevoiți sa traga, din nou, un semnal de alarma pentru șoferi. Aceștia recomanda folosirea anvelopelor de iarna pentru a evita orice pericol in trafic.

- Sfanta Nastere a Domnului Iisus Hristos se apropie, iar oamenii trebaluiesc de zor in gospodarii pentru a-si primi familiile. Tot acum este si perioada in care multi oamenii isi indreapta pasii catre biserica.

- SEARA MAGICA LA BISERICA SF IOAN VIS DE IARNA…Sambata seara, vasluienii care au mers la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul” au fost martorii unor momente deosebite, incarcate de emotia si magia sarbatorilor de iarna. A fost sustinut un spectacol de colinde cum rar le-a fost dat celor prezenti sa vada si…

- HOROSCOP 2018: Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, iarna aceasta se anunta una grea. " Ne-am uitat pe pomi, iar in anumite zone nu au existat nuci, fructe au fost mult mai putine si gutui mai putine, atunci iarna este mai grea. Ce e bine e ca nu vor fi perioade din alea de 7-8 -10…

- Atentie conducatori auto! Pe DN 18, in Pasul Gutai ninge abundent. Se actioneaza cu trei utilaje, din care unul de tip UNIMOG pentru curatarea de zapada a partii carosabile. Se imprastie material antiderapant (15 tone). Echipaje ale Serviciului Politiei Rutiere sunt in zona si monitorizeaza traficul…

- Nicoleta Hadarean și Calin Pop impreuna cu invitații lor, in colaborare cu Parohia Ortodoxa Turda II (Biserica ”dintre romani”) va invita DUMINICA, incepand cu orele 17:00 la a doua ediție a concertului de colinde "IN SEARA SFANTA DE CRACIUN". Read More...

- Turismul timișean va fi promovat de anul viitor inclusiv la targuri de profil din strainatate pentru a-i familiariza pe europeni cu ofertele pe care le pune la dispoziție proiectul Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2021, cea mai noua componenta fiind turismul de iarna și tradițiile de sezon.…

- Codul Rutier prevede faptul ca anvelopele de iarna sunt obligatorii din momentul in care incepe sa ninga, indiferent de perioada, cat timp este carosabilul acoperit de zapada. Obligativitatea dotarii autovehiculelor cu cauciucuri de iarna nu depinde de un anumit interval de timp, ci exclusiv de conditiile…

- Ninge de dimineata in Maramures si zapada a inceput sa se astearna, ingreunand circulatia. Autoritatile anunta ca stratul de zapada in Pasul Gutai masoara un centimetru, iar utilajele de deszapezire sunt pe mai multe artere de circulatie din judet. Pana acum nu s-au semnalat probleme in trafic, dar…

- Chiar daca iarna iși intra din ce in ce mai mult in drepturi, asta nu inseamna ca trebuie neaparat sa stați in casa. In Timiș aveți diverse oportunitați de a va petrece zilele libere din perioada sarbatorilor de iarna. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in Timiș va prezinta…

- Centrul INFOTRAFIC a anuntat ca in tara se circula in conditii de iarna, iar soferii sunt sfatuiti sa mearga cu grija si atentie sporita din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Mai multe drumuri nationale au fost inchise din acelasi motiv.

- Atenție, timișoreni. In cazul in care va propuneți sa ieșiți din casa, in aceasta seara, nu trebuie sa uitați umbrela acasa. Asta pentru ca Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vin ploile, incepand cu ora 18.00. Potrivit informarii emise de meteorologi, in Banat, pana maine, la ora 18.00,…

- Miercuri, 15 noiembrie a inceput Postul Craciunului, potrivit Calendarului Ortodox. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunți și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie. Din punct de vedere al alimentatiei, Postul Craciunului…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca vrea sa cumpere 300 de tone de sare pentru deszapezirea tronsoanelor de cai rutiere pe care le administreaza. Despre nisip nu s-a spus nici un cuvant, pentru ca… nu s-a mai cumparat. In acest moment a fost achiziționat…

- Dupa ce a trecut la ora de iarna, Romania trece acum si la vremea de iarna, cu temperaturi negative, zapada si lapovita in multe zone ale tarii. Inceputul acestei saptamani a adus in zona de nord, nord-vest si centru a Romaniei nori incarcati care au acoperit crestele muntilor cu zapada, iar in zonele…

- Doar cateva zile ne mai despart de inceputul iernii. Pe masura ce temperaturile scad, crește și riscul infecțiilor respiratorii. Frigul provoaca tot felul de tulburari, inclusiv cardiovasculare și digestive. Cum ii facem fața? Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 378, ediția print Iarna este…

- Episcopia Lugoj a cerut “discretia cea mai absoluta” asupra cazului petrecut in judetul Arad, temandu-se de “reclama de balci, cu larma de sunete si trambite”, in timp ce Vaticanul a cerut investigatii amanuntite. Despre cine este vorba? Despre Rafila Galut, care a trait in perioada interbelica…

- Noul Episcop al Husilor continua sa surprinda prin vizite neanuntate in parohiile vasluiene. De o modestie exemplara, cum poate doar adevaratii slujitori ai Domnului o au, Preasfintitul Parinte Ignatie reuseste sa imbrace sufletul enoriasilor cu bunatatea si simplitatea sa ori de cate ori se intalneste…

- Un puternic scandal a avut loc duminica dimineata in Biserica "Schimbarea la Fata a Domnului" din localitatea Schit Oraseni din comuna Cristesti-judetul Botosani. Comunicatul Arhiepiscopiei Iasilor: Astazi, 12 noiembrie 2017, o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor s-a deplasat la biserica Parohiei Schit…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) il acuza pe preotul caterisit Ioan Ungureanu de la Biserica "Schimbarea la Fața a Domnului" din localitatea Schit Orașeni din comuna Cristești- județul Botoșani de obstrucționarea unei "acțiuni canonice și legale", dupa ce acesta a refuzat sa paraseasca parohia.Potrivit…

- Sfantul Ioan Gura de Aur, arhiepiscop, teolog si predicator in secolele IV-V, in Siria si Constantinopol, este sarbatorit de creștini in data de 13 noiembrie. Ioan Gura de Aur este cunoscut pentru lupta impotriva antisemitismului, denuntarea abuzurilor de autoritate din Biserica si din Imperiul Roman…

- In Crezul ortodox marturisim credinta noastra „Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica". Biserica s-a intemeiat prin Jertfa de pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos si prin Pogorarea Duhului Sfant, cand a luat fiinta prima comunitate crestina, formata din peste ...

- De mai multi ani, Biserica a intrat in gura opiniei publice pentru faptul ca „nu plateste taxe” si ca „preotii sunt plini de bani” pe care, evident, „nu ii declara”. Stim cu totii: vizita preotului acasa inseamna niste hartii impinse in buzunarul slujitorului Domnului, ca „asa trebuie”.

- Parintele Nicolae Tanase vorbește, în cartea „Soțul ideal, soția ideala”, despre pacatele mari care îi împiedica pe unii oameni sa intre în biserica sau sa fie înmormântați creștinește. "O fata casatorita civil, dar nu si în…