Stiri pe aceeasi tema

- Indivizi inarmati au furat sute de monede comemorative din aur, in valoare de peste 2 milioane de dolari, dintr-un sediu din Ciudad de Mexico al Casa de Moneda, monetaria nationala a Mexicului, a anuntat politia, potrivit postului BBC News.

- Monede de aur in valoare de peste doua milioane de dolari au fost furate de la Casa de Moneda, din Ciudad de Mexico.Doi indivizi inarmati au amenințat agenții de securitate și au reușit sa fuga cu peste 1.500 de monede.

- Indivizi inarmati au furat sute de monede comemorative din aur, in valoare de peste 2 milioane de dolari, dintr-un sediu din Ciudad de Mexico al Casa de Moneda, monetaria nationala a Mexicului, a anuntat politia, potrivit postului BBC News.

- Indivizi inarmati au furat sute de monede comemorative din aur, in valoare de peste 2 milioane de dolari, dintr-un sediu din Ciudad de Mexico al Casa de Moneda, monetaria nationala a Mexicului, a anuntat politia, potrivit postului BBC News.

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Publicatia estimeaza ca artista in varsta de 29 de ani a castigat 185 de milioane de dolari, inainte de a plati taxele, in anul inceput pe 1 iunie 2018. Swift a mai condus acest clasament al Forbes in 2016, cand veniturile ei au fost calculate la 170 de milioane de dolari. Cresterea veniturilor ei anuale…

- Una dintre cele mai faimoase piese de sah din lume a fost cumparata de un comerciant de antichitati din Scotia. Acesta nu a avut nicio banuiala ca a luat in posesie o avere pe care a dat doar 5 lire sterline (6 dolari), și care in prezent valoreaza 1 milion de lire sterline (1,3 milioane de dolari)