Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Dolj, autovehicul era condus de un barbat de 53 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, caruia i-a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, scrie agerpres.ro. Citeste si Un sofer care a ucis un barbat, in Dambovita, a fost filmat cand fugea de la locul accidentului Identitatea…

- Un nou accident de circulație caruia i-a cazut victima o persoana aflata pe trecerea de pietoni s-a produs duminica seara in județul Cluj, numarul unor astfel de evenimente crescand ingrijorator in ultima perioada pe raza județului.

- O femeie de 55 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost spulberata de o masina pe o trecere de pietoni, de pe DN 1F, în Nadasel, judetul Cluj. Politia a deschis o ancheta.

- La cateva ore de la tragedia din Braila, unde zece persoane au fost ranite dupa ce un tanar de 20 de ani a intrat cu mașina intr-un centru comercial, au aparut imagini teribile cu momentul impactului.

- Un barbat si sotia sa au fost transportati in stare grava la spital joi seara, dupa ce au fost loviti de o masina in timp ce traversau regulamentar strada in zona Plopii fara sot din municipiul...

- Filmarea care surpinde momentul in care o tanara mama, din localitatea prahoveana Dumbravesti, a fost ucisa de un sofer care circula cu viteza a fost facuta publica. Camerele de supraveghere din zona au filmat momentul in care femeia, care tocmai isi lasase copilul la gradinita, se opreste in dreptul…

- Un barbat din Cugir, in timp ce conducea masina, a acrosat o femeie pe trecerea de pietoni din localitate. Victima a fost ranita usor Miercuri, 24 octombrie 2018, in jurul orei 19.15, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs la intersectia strazilor Victorie…

- Un al doilea accident rutier, soldat cu moartea unei persoane,a avut loc, luni seara, pe raza municipiului GherlaMai exact, în jurul orei 21.40 pe D.N. 1C, un barbat de 42 de ani din comuna Bontida, judetul Cluj, s-a angajat neregulamentar în traversarea drumului public,…