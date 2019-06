Mobilizare pe două roți pentru donare de sânge. Campanie condusă de motocicliști Inspirat dintr-o campanie organizata in sase localitati din tara, precum Barlad, Braila, Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu si Suceava, evenimentul „Motociclistii chiar doneaza. Fii erou pentru o zi" se va desfasura si la Iasi, in perioada 10-14 iunie. Mai multe companii din tara s-au alaturat campaniei si sunt dispuse sa ofere discounturi speciale celor care au donat sange in cadrul acestei campanii. Donatorii vor putea sa se bucure de reduceri (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

