- Departe de basmele cu fericiti pana la adanci batraneti , departe chiar si de a fi o transpunere in realitate a tragediei Romeo si Julieta , povestea de dragoste dintre Mihai Eminescu si Veronica Micle e una dintre iubirile celebre care continua sa fascineze.

- Azi, la Tribunalul Constanta va avea loc un nou termen, in faza camerei preliminare, in dosarul in care comandantul navei convoi "Linzldquo;, aflat sub pavilion Germania, este acuzat de comiterea infractiunii de ucidere din culpa. Cauza a fost instrumentata de procurorii din cadrul Parchetului de pe…

- Premierul Viorica Dancila va participa luni, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului sefilor de Guverne din statele membre ale Initiativei Central Europene (ICE), unde va avea intrevederi bilaterale cu presedintele Croatiei, Kolinda Grabar- Kitarovic, dar si cu premierul Andrej Plenkovic.

- Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anunțat sambata ca, principala cauza a incendiilor de vegetație, in urma carora cel puțin 85 de persoane au murit, este neglijența, relateaza site-ul ekathimerini.com, transmite Mediafax.

- Mii de croati au iesit luni pe strazile din Zagreb pentru a-i aclama pe jucatorii de tenis care in frunte cu Marin Cilic au cucerit Cupa Davis, dupa ce au invins Franta cu 3-1 in finala de la Lille, relateaza AFP. Masati in piata centrala din Zagreb, mii de oameni au strigat ''Croatia! Croatia!'',…