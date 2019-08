Moarte suspectă la Satu Mare. Criminaliștii investigheză o posibilă crimă Cadavrul unui babat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost descoperit in propriul apartament. Barbatul care domicilia pe strada Ostrovului din Satu Mare se banuiește ca era mort de o saptamana, a notat presasm.ro. La fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție, iar criminaliștii, impreuna cu medicul legist, se pregatesc sa cerceteze apartamentul și cadavrul, pentru a vedea daca acesta prezinta urme de violența. Victima era imobilizata intr-un scaun cu rotile, avand ambele picioare amputate. Anchetatorii au deschis un dosar penal de moarte suspecta, fiindca barbatul a fost gasit intr-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crima la beție, in urma unui conflict spontan izbucnit intre doi localnici din comuna Certeze, județul Satu Mare. In dimineața zilei de sambata, trecatorii au remarcat un barbat mort pe marginea drumului și au anunțat de urgența Poliția. Victima, in varsta de aproximativ 45 de ani, domicilia in comuna…

- Criminaliștii buzoieni sunt chemați sa clarifice imprejurarile unei morți invaluite in mister. Trupul unui barbat neidentificat a fost gasit, azi-noapte, zacand pe o alee din cartierul buzoian Micro XIV. Cadavrul era poziționat in apropierea unui bloc turn situat in zona bisericii Sfantul Andrei. Trupul…

- Descoperire șocanta, facuta azi-noapte de un trecator langa un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a fost gasit zacand intr-o balta de sange, la mica distanța de un bloc cu zece nivele. Anchetatorii merg pe varianta sinuciderii, insa nici pana la aceasta…

- Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi pe marginea drumului de centura din municipiul Galati, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , conform Agerpres.ro. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita decedata ar fi…

- O crima oribila socheaza opinia publica din Spania. O romanca de 36 de ani, insarcinata in 6 luni, a fost gasita decapitata in locuinta in care statea cu chirie intr-un orasel din provincia Valencia, anunța ProTV. Trupul femeii – Isabel Elena Raducanu – a fost descoperit de partenerul iubitul ei, un…

- In aceasta dimineata, la ora 06.40, un trecator a observat un cadavru langa liniile de cale ferata din Curea, in zona fabricii de caramizi, si a sunat la 112. O ambulanta si un echipaj de Politie au ajuna la fata locului. In urma cercetarilor s-a stabilit ca trupul este al unui barbat de 41 de ani care…

- Un barbat, dat disparut in urma cu mai bine de 4 luni, a fost gasit inecat in raul Arges. Mai multe echipaje al ISU Calarasi au fost solicitate sa intervina miercuri dimineata pentru scoaterea cadavrului la mal, in satul Clatesti, din comuna Mitreni.

- Un barbat de 32 de ani din localitatea Ladești, județul Valcea, a fost reținut duminica, fiind acuzat ca și-a ucis iubita cu 40 de ani mai in varsta decat el. Baut bine, tanarul a dat buzna in locuința concubinei sale de 72 de ani pe care ar fi injunghiat-o. Polițiștii din Lapusata au fost alertați…