Mitsubishi L200 2019 primeste in premiera motorizarea Renault/Nissan/Mercedes 2.3 dCI Euro6 TempB

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, cel mai iubit si admirat roman al momentului, a acordat interviuri creatorilor de continut, pe care acestia le au relatat in direct, prin InstaStories.Prima conferinta de presa din Romania in care instagrammerii au fost in rolul jurnalistilor s a intamplat weekendul trecut, la Constanta.Premiera…

- Formația briitanica Rolo Tomassi va susține un concert la Timișoara, in premiera in Romania, evenimentul find inclus in turneul internațional pe care formația il realizeaza pentru promovarea celui mai recent material discografic, Time Will Die and Love Will Bury It. Rolo Tomassi este o formație britanica…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla, marti dimineata, la Bucuresti pentru primirea premierului Republicii Moldova, Maia Sandu, care face o vizita oficiala in Romania la invitatia sa. Presedintele va reveni apoi la Bruxelles pentru summitul Uniunii Europene.Conform agendei presedintelui,…

- Noua masina Mitsubishi ASX facelift urmeaza sa fie comercializata si pe piata din Romania. Marile schimbari se regasesc la capitolul design exterior unde japonezii au ales sa ofere o line optica modelului Mitsubishi ASX facelift asemantor cu cel al lui Eclipse Cross.…

- Noua generație BMW Seria 3 a fost prezentata oficial in toamna anului trecut cu ocazia Salonului Auto de la Paris, iar incepand din luna octombrie poate fi achiziționata și de pe piața din Romania. La mai bine de jumatate de an distanța, constructorul german a dezvaluit și versiunea break pentru noua…

- Premiera pentru județul Salaj! Un elev de la Colegiul Național ”Silvania” (CNS) din Zalau, Bogdan Petru Pop, proaspat absolvent, va reprezenta Romania la Balcaniada de Informatica. Elevul este pregatit de Florin Morar – un profesor care de-a lungul carierei sale s-a remarcat prin rezultate de excepție…

- Noua masina se numeste Hyundai Kona Hibrid si este de fapt un Kona deja cunoscut si in Romania care primeste intreaga componenta tehnica de la Hyundai Ioniq testat de noi in urma cu doi ani. Motorul de baza este unul clasic 1.6 GDI fara turbo care este cuplat la o motorizare…

- Pentru prima data in Romania, un grup de tineri detinuti in Centrul Educativ Buzias "vor rejudeca" la Curtea de Apel Timisoara, luni, un proces penal simulat in care au fost inculpati colegi de-ai lor. In sala 282 a Curtii de Apel Timisoara, 11 infractori juvenili vor rejudeca un proces penal…