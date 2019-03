Stiri pe aceeasi tema

- Un cosmonaut rus si doi astronauti americani, printre care Nick Hague si Alexei Ovcinin, supravietuitorii lansarii ratate din luna octombrie, au ajuns vineri pe Statia Spatiala Internationala (ISS) la bordul unei rachete Soyuz, dupa o calatorie incheiata cu succes, potrivit AFP. In luna…

- O racheta Soyuz a fost lansata joi seara de la cosmodromul din Baikonur, in Kazahstan, transportand pe orbita o capsula Soyuz. La bordul acesteia se afla cei trei membri ai Expeditiei 59 pe Statia Spatiala Internationala (ISS), dintre care doi sunt astronautii care au supravietuit unei lansari ce…

- O racheta Soyuz a fost lansata joi seara de la cosmodromul din Baikonur, in Kazahstan, transportand pe orbita o capsula Soyuz la bordul careia se afla cei trei membri ai Expeditiei 59 pe Statia Spatiala Internationala (ISS), dintre care doi sunt astronautii care au supravietuit unei lansari ce a…

- Rusul Alexei Ovcinin si americanul Nick Hague, care au supravietuit lansarii ratate a unei capsule Soiuz in octombrie, se pregatesc sa plece joi catre Statia Spatiala Internationala (ISS), impreuna cu un al treilea coleg american, relateaza AFP. Astronautul american Christina Hammock Koch se va afla…

- O racheta Soyuz care a decolat miercuri din Guyana Franceza la ora locala 18:37 a plasat cu succes pe orbita primii sase sateliti din constelatia OneWeb, denumiti OneWebF6, au precizat reprezentantii companiei Arianespace intr-un comunicat, citat de AFP. Acesti sateliti de mici diensiuni,…

- Pentru prima oara in istorie doua femei vor calatori in spatiu anul acesta si vor fi doua astronaute ale agentiei spatiale americane NASA, a informat joi una dintre ele, Christina Koch, citata de EFE. 'Am inteles ca noi doua (impreuna cu Anne McClain) avem ca misiune un voiaj spatial. Nu stiu in…

- Cei doi ar fi trebuit sa porneasca, la 11 octombrie anul trecut, intr-o misiune spatiala de sase luni, dar o defectiune tehnica survenita la racheta Soyuz, dupa cateva minute de la decolare, i-a fortat sa aterizeze de urgenta, un prim esec in istoria misiunilor cu echipaj uman catre ISS. 'Cred ca…

- Compania Boeing va lansa luna viitoare noul sau vehicul destinat transportarii astronautilor spre si dinspre Statia Spatiala Internationala (ISS), Starliner, intr-un prim zbor orbital de incercare, transmite vineri SPACE.com. Alaturi de Space X, compania Boeing a fost contractata de NASA pentru transportul…