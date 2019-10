Stiri pe aceeasi tema

- Prezidențiabilul Mircea Diaconu, candidat independent susținut de ALDE și Pro România, l-a comparat pe actualul președinte Klaus Iohannis cu un "stâlp" inevitabil în turul doi, de care te ciocnești sau te lovești.

- Candidatul Aliantei electorale "Un om" la prezidentiale, Mircea Diaconu, a declarat miercuri, la o intalnire cu alegatorii din Iasi, ca in turul doi crede ca il va avea contracandidat pe actualul sef de stat, Klaus Iohannis. Intrebat fiind de jurnalisti pe cine si-ar dori sa aiba drept contracandidat…

- Prezent la Iași, candidatul independent Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro Romania, a avut intalnire cu simpatizanții și cu jurnaliștii, in fața Catedralei Mitropolitane, pe bulevardul Ștefan cel Mare. Intrebat pe cine ar dori sa aiba contracandidat in turul doi al alegerilor, Diaconu l-a menționat…

- Conform unui sondaj Socio Data, Klaus Iohannis ar obține 40% din voturi in primul tur. Bataie mare este pentru locul al doilea, al carui ocupant ar ajunge alaturi de candidatul PNL in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Viorica Dancila, prezidentiabilului PSD, este intr-o ușoara creștere…

- Theodor Paleologu a spus, vineri, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca daca ar fi fost presedinte nu ar fi numit-o pe Viorica Dancila in functia de premier, precizand ca strategia lui Klaus Iohannis a fost ca prin aceasta mutare sa compromita "iremediabil" PSD-ul.Paleologu a amintit…

- Purtatorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian spune ca ALDE nu poate sa sustina un candidat PSD la alegerile prezidentiale. Pe de alta parte deputatul ALDE afirma ca negocierile cu Pro România au pornit de la prezumția unei candidaturi comune, a lui Calin Popescu Tariceanu, în condițiile…

- Reprezentantii asociatiilor care militeaza pentru constructia de autostrazi au avut ieri o noua intalnire cu lideri locali ai partidelor politice. Dupa ce s-au intalnit cu PNL, USR, PLUS si PMP, ieri a venit randul liderilor din PSD, ALDE si Pro Romania. Subiectul autostrazii A8 a fost ieri tema de…

- Daca Viorica Dancila nu intra in turul doi la prezidentiale… Daca Iohannis nu intra in turul doi… Daca Dan Barna si Klaus Iohannis se confrunta in turul doi… Daca ALDE iese de la guvernare… Daca in turul doi la prezidentiale intra candidatul USR-PLUS si candidatul PSD… Ne aflam intr-o perioada in care…